فيريرا «ميدالية ذهبية» من «صندوق الأسماك»!

طوكيو (أ ف ب)

أصبح البرازيلي إيتالو فيريرا، والأميركية كاريسّا مور أول بطلين أولمبيين في رياضة ركوب الأمواج المدرجة للمرة الأولى في البرنامج، بعد فوزهما بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو.

وسجل فيريرا بطل العالم 2019 الذي تعلم ركوب الأمواج، واقفاً على صندوق كان والده يملأه بالماء والصابون بعد استخدامه لبيع الأسماك، 15.15 نقطة في النهائي مقابل 6.60 للياباني كانوا إيجاراشي الذي أحرز الفضية.

وتنافس المتسابقون على شاطئ توسوريجاساكي، على بعد قرابة مئة كيلومتر شرق طوكيو، حيث مارس والد إيجاراشي هذه الهواية.

وبعد أن فاجأ إيجاراشي نظيره الإسباني جابريال ميدينا المصنف أول عالمياً في نصف النهائي، أمل الأخير التعويض بالبرونزية، إلا أنها كانت من نصيب الأسترالي أوين رايت.

لدى السيدات، تفوقت مور في النهائي (14.93) على الجنوب أفريقية بيانكا بويتنداج (8.46)، فيما كانت البرونزية من نصيب اليابانية أمورو تسوزوكي (6.80) على حساب الأميركية كارولاين ماركس (4.26).