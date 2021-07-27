«قدم الفراعنة» في «لقاء المصير» أمام «الكنجارو»

طوكيو (أ ف ب)

تسعى السبّاحة المصرية فريدة عثمان لتعويض خيبتها في سباق 100 متر فراشة، عندما تخوض غداً «الأربعاء» تصفيات 100 متر حرة، فيما تبحث بلادها عن فوزها الثاني في كرة اليد وتفوّق على أستراليا يساعدها بالتأهل في كرة القدم.

وكانت عثمان «26 عاماً»، حاملة برونزية 50 متر فراشة في مونديالي 2017 و2019 والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، قد حلّت أخيرة في تصفيات 100 متر فراشة السبت.

وإلى تصفيات 100 متر حرة التي تشارك فيها أيضاً الجزائرية أمل مليح، ستخوض عثمان أيضاً تصفيات 50 متر حرة الجمعة المقبل، وفي السباحة أيضاً، يخوض اللبناني منذر كبارة تصفيات 200 متر متنوعة.

في كرة اليد، تلاقي مصر، بطلة أفريقيا، المضيفة اليابان، بعد فوز على البرتغال 37-31 وخسارة أمام الدانمارك بطلة العالم 27-32، معولة على نجومها محمد سند، أحمد الأحمر، أحمد هشام «دودو» وعلي زين.

وأشاد مدرب الدانمارك نيكولاي ياكوبسن بأداء المنتخب المصري بقوله: «المنتخب المصري من أقوى المنتخبات المشاركة، وبالتالي فالشعور رائع كوننا هزمناه، يلعب منتخب مصر بقوة، لكننا نجحنا في احتواء خطورته، وقمنا برد فعل جيد بعد تخلفنا نهاية الشوط الأول».

وكانت أفضل نتيجة لمصر الحلول سادسة في أتلانتا 1996 وسابعة في سيدني 2000.

وتخوض البحرين بطلة آسيا امتحاناً بالغ الصعوبة أمام الدانمارك، بعد خسارتها مرتين أمام السويد واليابان، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من المجموعتين إلى الدور ربع النهائي.

وفي كرة القدم، يتعين على مصر التي تفتقد نجم منتخبها الأول محمد صلاح لعدم سماح ناديه ليفربول الإنجليزي بالمشاركة، الفوز على أستراليا إذا ما أراد إكمال مشواره.

استهل لاعبو المدرب شوقي غريب المشوار بتعادل سلبي لافت مع إسبانيا المرشحة للقب، قبل أن تخسر بصعوبة أمام الأرجنتين صفر-1 في الجولة الثانية.

وتأمل مصر تكرار مشوارها في أولمبياد لندن 2012 عندما بلغت ربع النهائي، علماً بأنها تتذيل مجموعتها القوية راهناً بنقطة، مقابل 4 لإسبانيا و3 لكل من أستراليا والأرجنتين.

وتخوض السعودية التي ودعت المنافسات بخسارتها مباراتيها الأوليين أمام كوت ديفوار 1-2 ومن ثم ضد ألمانيا 2-3 ضمن منافسات المجموعة الرابعة، مباراة شرفية أمام البرازيل.

وتبدأ الأربعاء تصفيات رماية التراب، حيث تأمل اللبنانية راي باسيل في خطف ميدالية منتظرة منذ أربعة عقود، في منافسة تشارك فيها أيضاً المصرية ماجي عشماوي.

ولدى الرجال، يخوض القطري محمد الرميحي والمصري أحمد زاهر تصفيات اليوم الأول.

وفي الملاكمة، يخوض المصري المخضرم عبد الرحمن عرابي دور الـ16 في وزن 75-81 كلج أمام البريطاني بنجامان ويتكر، وفي الوزن عينه، يلعب الجزائري محمد حمري ضد الكوبي أرلين لوبيس.

ولدى السيدات، تنازل الجزائرية إشراق شايب الهندية بوجا راني في دور الـ16 لوزن 69-75 كلج.

وبعد فوزهم في المباراة الأولى في الكرة الشاطئية، يخوض الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجاني الجولة الثانية من دور المجموعات، ضد الإيطاليين أدريان كارامبولا وإنريكو روسي.

وفي رفع الأثقال، يخوض التونسي كرم بن هنية المجموعة الأولى لوزن 73 كلج، والمغربي عبد الرحيم موم والسعودي محمود آل حميد الثانية.

في الشراع، تخوض تونس سباق 49 والجزائريان حمزة بوراس ونجاة بريشي سباق 49، ويخوض الجزائري عز الدين لعقاب سباقاً ضد الساعة في الدراجات.

وتنتظر المصرية أمل آدم منافسة قوية في القوس والنشاب ضد الكورية الجنوبية مينهي جانج في دور الـ32.

وفي الكانوي المتعرج، يخوض المغربي ماتيس سودي تصفيات الكاياك، بينما تلاقي مواطنته أسماء نيانج الإيطالية ألي بيلاندي في دور الـ32 من وزن 70 كلج في الجودو.



