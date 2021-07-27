«أوساكا الخائبة».. الحلم يسقط من «الطابق 42»!

طوكيو (أ ف ب)

مُنيت اليابانية نعومي أوساكا المصنّفة ثانية عالمياً، الباحثة عن المجد الأولمبي على أرضها بانتكاسة، إثر خروجها من الدور الثالث لأولمبياد طوكيو ضمن منافسات التنس، بسقوطها أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا الثانية والأربعين عالمياً 6-1,6-4.

وكانت أوساكا قد اختيرت لإضاءة المرجل في حفل افتتاح الألعاب الجمعة الفائت، إيذاناً بانطلاق المنافسات وأصبحت أول لاعبة تنس تحصل على هذا الشرف في تاريخ الأولمبياد.

وكانت أوساكا المرشحة الأوفر حظاً للفوز بالذهبية بعد خروج المصنّفة أولى الأسترالية آشلي بارتي الصادم من الدور الأول، ثم المصنفة ثالثة البيلاروسية أرينا سابالينكا، لا سيما في ظل غياب العديد من المصنفات العشر الأوليات.

وقالت المتوجة بأربعة ألقاب كبرى: «إلى أي مدى أنا خائبة؟ أكون خائبة بعد كل خسارة، ولكن أشعر أن هذه كانت بشعة أكثر من المرات الأخرى».

ورداً على سؤال عن أسباب هذه الهزيمة الأليمة: «كل شيء، إذا شاهدتم المباراة ستلاحظون ذلك، أشعر أن هناك الكثير من الأمور التي أردت تنفيذها ولا أفلح بها اليوم».

غابت ابنة الـ23 عاماً عن الملاعب منذ انسحابها من مباراتها في الدور الثاني في رولان جاروس في مايو، بسبب تداعيات قرارها مقاطعة وسائل الإعلام، قبل أن تكشف عن معاناتها من مشاكل اكتئاب وقلق أبعدتها أيضاً عن المنافسة في ويمبلدون، قبل أن تعود في أولمبياد بلادها المؤجل من الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا وتكون نجمة حفل الافتتاح.

وقالت في هذا الصدد: «أعتقد حتماً أن الضغط كان كبيراً في ذلك، أعتقد أن السبب يعود لأني لم ألعب في الأولمبياد وكان الضغط كبيراً بالنسبة لمشاركتي الأولى».

كانت أوساكا قد صرحت بعد فوزها في الدور الأول: «أشعر أكثر من أي وقت مضى أنني أركز فقط على التنس، وخوض غمار الألعاب الأولمبية كان حلماً راودني منذ أن كنت طفلة».

إلا أن هذا الحلم انتهى باكراً في يوم كارثي ارتكبت فيه 32 خطأ مباشراً في غضون 68 دقيقة مقابل 10 فقط لمنافستها، في حين تعادلتا في الضربات الرابحة «22».

وقالت فوندروشوفا وصيفة رولان جاروس 2019: «بالطبع هذا أحد أكبر الانتصارات في مسيرتي، نعومي لاعبة رائعة، حققت العديد من ألقاب جراند سلام لذا كنت أدرك أن المباراة ستكون صعبة، أنا سعيدة بالتأهل».

وعبرت التشيكية إلى ربع النهائي، حيث تلتقي الأرجنتينية ناديا بودوروسكا أو الإسبانية باولا بادوسا.

كما تأهلت الإسبانية جاربينيي موجوروسا إلى دور الثمانية بعد فوزها على البلجيكي أليسون فان أويتفانك 6-4,6-1، ولحقت بها السويسرية بليندا بتشيتش التي أطاحت حاملة لقبل رولان جاروس التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 1-6,6-2,6-3، ووصيفة الأخيرة في فرنسا الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا المشاركة تحت علم محايد، الفائزة على الإسبانية سارا سوريبيس تورمو 6-1,6-3.

ولدى الرجال، تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف رابعاً عالمياً إلى الدور الثالث، إثر فوزه على الأميركي فرانسيس تيافو 6-3,6-4، والأرجنتيني دييفو شفارتسمان على حساب التشيكي توماش ماتشاك 6-4,7-5، وتأهل الفرنسي جيريمي شاردي على حساب الروسي أصلان كاراتسيف 7-5,4-6,6-3.