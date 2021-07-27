«دريان».. صراع العمالقة في «إنترناشونال ستيكس»

أبوظبي (الاتحاد)

يواجه الجواد «دريان» لياس، لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عمالقة الخيول العربية الأصيلة في سباق إنترناشونال ستيكس لمسافة الميل، عصر غد «الأربعاء»، بمضمار جودوود.

ويعتبر «دريان» بإشراف ديديه جوليمين، الفائز بسباق دبي كحيلة كلاسيك للفئة الأولى، والذي حل ثانياً في هذا السباق العام الماضي، أبرز المرشحين للفوز، حيث يبلغ تصنيفه 127 رطلاً، وهو الأعلى تصنيفاً في العالم، ويقوده فرانكي ديتوري.

وكان «دريان» البالغ ست سنوات، والمنحدر من نسل «مهب» والفرس «حبوب»، قد فاز بعدة سباقات في الفئة الأولى على المضمارين الرملي والعشبي، متضمنة كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

ويمثل الإمارات في السباق أيضاً الفرس «لولوا»، لشادويل بإشراف فليب كولنجتون، وقيادة جيم كرولي، والتي حلت في المركز الثالث في سباق «الديربي» البريطاني، في يوم سانت ليجر بمضمار دونكاستر، قبل أن تحقق الفوز في الموسم الماضي.

واحتلت «لولوا» البالغة خمس سنوات، والمنحدرة من نسل «السعودي»، والفرس «زورمانيا»، المركز الثاني مرتين هذا الموسم، خلف «فرحة»، ثم في سباق قوائم في بلجيكا، ويبلغ تصنيفها 95 رطلاً.

ويمثل شادويل أيضاً الجواد «طوفان» بإشراف جيمس أوين، وقيادة بات كوسجريف، وسبق لابن «مهاب» الفوز على مضمار التابيتا «رملي مخلوط»، وحل ثالثاً خلف «فرحة» و«لولوا»، ويبلغ تصنيفه 87 رطلاً.

وتسعي الفرس «فرحة» لشادويل أيضاً، بقيادة توم ماركواند، وبإشراف جيمس أوين، لإثبات وجودها بين كوكبة الخيول العالمية ذات التصنيفات العالية، حيث فازت بسباقين على نفس المسافة ويبلغ تصنيفها 93 رطلاً.

ومن جهة أخرى، توجت المهرة «ماجوي دو فورجيه» بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز، والذي أقيم أمس الأول بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

واللافت أن صاحبة المركز الثاني «موندا»، تم تربيتها من الفرس «مهايا» والفحل «نوريسك الموري»، بواسطة لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، تيمناً باسم خالتها الراحلة، فيما جاءت ثالثة «حليوة».