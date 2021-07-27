الذيد يستأنف تدريباته بقيادة وليد عبيد

الذيد (الاتحاد)

استأنف الذيد تدريباته تحت قيادة المدرب وليد عبيد ومساعده حسن علي البلوشي، وشهدت الفترة الماضية إجراء الفحص الطبي لضمان سلامة اللاعبين، ومدى جاهزيتهم الكاملة للتدريبات، والاستعداد للموسم بروح عالية.

حضر بداية التدريبات، سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي، وحميد عبدالله بالصدرية الخاطري نائب الرئيس، وعدد من الأعضاء والدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي.

وجرت الاستعدادات وسط إجراءات احترازية، وتطبيق قواعد التباعد بين اللاعبين، واقتصرت المرحلة الأولى على اللياقة البدنية والمهارات الفردية التخصصية، تمهيداً لوضع الخطط والتحضير المتواصل للدوري، في ظل طموح النادي بتحقيق نجاح لافت ومرتقب.

وشدد سالم محمد بن هويدن على أهمية بذل المزيد من الجهد والتعاون، من أجل تقديم مستوى قوي خلال مباريات الموسم المقبل، والحرص على الروح الجماعية، مع أهمية دراسة الفرق المنافسة، لحصد أفضل النتائج، وتمنى للفريق مشواراً ناجحاً وموفقاً، مؤكداً حرص مجلس إدارة الذيد على دعم الفريق بكافة الإمكانات المتاحة لتحقيق الخطة الاستراتيجية الموضوعة في مشواره.