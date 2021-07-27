فان دايك.. البداية بـ «العشرين»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

ألمح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إلى أن الهولندي فيريجيل فان دايك قلب دفاع الفريق، يمكنه أن يشارك في جزء من المباراة الودية التي يخوضها «الريدز» ضد هيرتا برلين الألماني يوم الخميس المقبل.

وبعد ما يقرب من عام من الغياب بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في ركبته، واضطر بسببها إلى إجراء جراحة الرباط الصليبي، عاد فان دايك إلى التدريبات بقوة، ولكن كلوب يرفض المجازفة بإشراكه لفترات طويلة في المباريات، وإن كان يأمل في أن يستطيع اللعب ولو لدقائق معدودة في مباراة هيرتا برلين.

وحرص فان دايك على عدم الانضمام إلى منتخب بلاده الهولندي في «يورو 2020»، حتى يمنح نفسه وقتاً أطول للاستشفاء، وإعادة التأهيل والاستعداد الجيد، قبل انطلاق الدوري الإنجليزي «البريميرليج» يوم 13 أغسطس المقبل.

وأصبح فان دايك «30 عاماً» جاهزاً للعب، واعترف كلوب عبر الموقع الرسمي للنادي بأن عودة قلب دفاعه باتت وشيكة، ولكنه لم يحدد على وجه الدقة موعد العودة الكاملة التي تعنى المشاركة في مباريات بأكملها، وإنما تمنى أن يستطيع فان دايك لعب 20 دقيقة في مباراة هيرتا برلين.

وقال كلوب: فان دايك يبدو جيداً في التدريبات، ومن الممكن أن نستدعيه للعب، ولكن أحتاج أولاً أن أبحث موقفه مع الجهاز الطبي، وهو يبدو جاهزاً وسوف نرى.

ورداً على سؤال بشأن قلب الدفاع الآخر، الإنجليزي جوي جوميز، الذي ابتعد بدوره عن الملاعب لأكثر من 9 أشهر بسبب الإصابة، قال كلوب: لا أتوقع أن يتمكن جوي من المشاركة في مباراة الخميس المقبل، ولكني سأترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية مشاركته في مباراة بلباو الودية يوم 8 أغسطس، والتي تقام قبل 6 أيام من أول مباراة لنا في الدوري ضد نورويتش يوم 14 أغسطس.

وحرص كلوب على أن يؤكد أنه لا توجد منافسة أو تحدٍّ بين نجمي قلب الدفاع، فيما يتعلق بالتعجيل بالعودة إلى «المستطيل الأخضر»، وقال: إذا كان فان دايك يمكنه لعب 20 دقيقة الآن، فإن جوميز يمكنه أن يفعلها من بعده، سوف نرى، فكلاهما يظهر بمستوى طيب في التدريبات.