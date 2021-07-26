200 ألف جنيه مكافأة «البرونزية المصرية»!

القاهرة (د ب أ)

أبدى أحمد سلطان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو، سعادته بفوز الثنائي هداية ملاك وسيف عيسى بميداليتين برونزيتين في منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقال سلطان في تصريحات تلفزيونية اليوم إن هداية ملاك وسيف عيسى تعرضا لضغوط قوية قبل دخول المنافسات، وذلك بسبب إحساسهما العالي بالمسؤولية.

وأضاف أن بعثة التايكوندو المصري قدمت أداء مشرفاً خلال الأولمبياد، مشيراً إلى حصول اثنين من اللاعبين على ميداليتين برونزيتين، من أصل أربعة لاعبين شاركوا في منافسات اللعبة بالأولمبياد.

وأوضح سلطان أنه من المقرر عودة بعثة التايكوندو المصري بعد غدٍ «الأربعاء» إلى العاصمة المصرية القاهرة، مشيراً إلى أن اللائحة تنص على حصول كل لاعب أحرز البرونزية على ما يقرب من 200 ألف جنيه مصري.

وحصلت هداية ملاك على الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات في وزن 67 كيلو جرام، بعد تغلبها على الأميركية بايجي ميكيفرسون 17-6، فيما حصل سيف عيسى على الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال، بعد فوزه على النرويجي أردومان بنتيجة 12-4.

كان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية قد قرر صرف مكافأة فورية بقيمة خمسة آلاف دولار لكل من ملاك و عيسى، وذلك بعد فوزهما بأول ميداليتين لمصر في الأولمبياد.