فرانكفورت يلجأ للقضاء من أجل حضور جماهيره!

فرانكفورت (د ب أ)

أكد نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم أن النادي يريد خوض معركة قضائية من أجل السماح له بحضور عشرة آلاف مشجع في آخر مبارياته الودية أمام سانت إتيان استعداداً للموسم الجديد.

وحتى الآن تم السماح لخمسة آلاف متفرج بحضور المباراة، بعد أن ألغت وزارة الخدمات الاجتماعية موافقة السلطات الصحية بالسماح بحضور عشرة آلاف متفرج، نصفهم حصل على اللقاح أو تعافوا.

ويدرس الفريق المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» خياراته القانونية، ومن المقرر أن تقام المباراة السبت المقبل.

وقال بيتر ريشكه المستشار القانوني لفرانكفورت: نعتقد أنه من الصعب تصور إلغاء موافقة من السلطات الصحية بعد صدورها بخمسة أيام، هذا الإجراء يدعمنا في نهجنا لتقديم توضيح قانوني.

وأضاف: بمجرد أن نتلقى القرار سنقوم بفحصه، وتعتمد خطتنا على التقدم للحصول على حماية قانونية مؤقتة ضده. وأوضحت الوزارة أمس «الأحد» اللوائح الخاصة في حالة انتقال عدوى فيروس كورونا لأكثر من 35 لكل مئة ألف شخص في سبعة أيام.

وذكرت الوزارة أنه في مثل هذه الحالة فإن «الحد الأقصى للجماهير» المسموح له بحضور المباريات سيكون خمسة آلاف مشجع. وقال ريشكه إن ربط قيمة التأثير بدخول عدد معين من الجماهير لا أساس له من الصحة، وغير مبرر من الناحية الواقعية والقانونية.

وتثير القضية الخلاف في السياسة أيضاً، حيث كان رد فعل بيتر فيلدمان، عمدة مدينة فرانكفورت، منتقداً لتصرف وزارة الخدمات الاجتماعية.

وقال فيلدمان إن الشيء الوحيد الناقص هو تقديم حوافز لمن يريدون الحصول على اللقاح.

وتساءل فيلدمان: لماذا لا يسمح للأشخاص الذين تلقوا اللقاح، أو الذين تعافوا من حضور الفعاليات الرياضية والأحداث الكبرى بعدد أكبر من الـ5000 مشجع، حتى لو كان معدل الإصابات أكثر من 35.

