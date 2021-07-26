95 فارساً وفارسة في «قفز الحواجز» بالشارقة

الشارقة (وام)

شارك 95 فارساً وفارسة في البطولة الصيفية التدريبية الثالثة لقفز الحواجز التي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق في ميدان الصالة المغطاة بالنادي مؤخراً، بحضور سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

ومثل الفرسان المشاركون في البطولة كل من مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي دبي للبولو والفروسية، ونادي عجمان للفروسية وإسطبلات الصافنات، ونادي مندرة للفروسية، ونادي جبل علي للفروسية، ونادي فروسية، ونادي أبوظبي للفروسية، إلى جانب العديد من الأندية والإسطبلات في الدولة، نادي الفروسية بالمدينة المستدامة في دبي.

وخصص الشوط الأول لفرسان مدرسة التدريب بالنادي - فرسان نادي البوني - بمشاركة 8 فرسان أنهى منهم المسار من دون أخطاء ثلاثة فرسان، وجاء الشوط الثاني مع الزمن بجولة واحدة تنافس خلاله 19 فارساً على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 60، وقد أنهى منهم المسار 10 فرسان من دون أخطاء.

وجاء الشوط الثالث مع الزمن بجولة واحدة تنافس خلاله 22 فارساً على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد، بحواجز يصل ارتفاعها حتى 80 سم، أنهى منهم المسار فقط 5 فرسان، أما الشوط الرابع فقد جاء مع الزمن بجولة واحدة تنافس خلاله 47 فارساً على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد، بحواجز يصل ارتفاعها ما بين 100 - 110 سم أنهى منهم المسار 24 فارساً من دون أخطاء.