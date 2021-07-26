رسالة تهنئة ودعم من «الفرعون صلاح»



طوكيو (د ب أ)

حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على تهنئة هداية ملاك وسيف عيسى، بعد حصولهما على ميداليتين برونزيتين في منافسات التايكواندو بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو.

وحصلت هداية ملاك على الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات في وزن 67 كيلو جراماً، بعد تغلبها على الأميركية بايجي ميكيفرسون 17 - 6، فيما حصل سيف عيسى على الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال بعد فوزه على النرويجي أردومان بنتيجة 12 - 4.وهنأ صلاح عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، هداية ملاك وسيف عيسى، مشيداً بإصرارهما على تحقيق إنجاز للرياضة المصرية، كما أكد على دعمه لكل الرياضيين المتواجدين في البعثة المصرية.

من جهة أخرى، هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، الثنائي المصري الذي حقق أول ميداليتين لمصر في أولمبياد طوكيو.

وقال صبحي في تصريحات للموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية، إن هداية ملاك وسيف عيسى قدما مظهراً مشرفاً لمصر في التايكواندو، وأوضح صبحي أنه ينتظر إنجازات في العديد من المنافسات والرياضات الأخرى في الأولمبياد.وحرص اتحاد التايكوندو المصري برئاسة عمرو سليم على تهنئة هداية ملاك وسيف عيسى،

وأشاد سليم، حسب بيان نشر على حساب الاتحاد على موقع «فيسبوك»، بالمجهود المميز والمظهر المشرف الذي ظهر عليه التايكوندو المصري بقيادة هداية ملاك وسيف عيسى، والذي نتج عنه الحصول على ميداليتين برونزيتين.