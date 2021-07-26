برشلونة ونيمار.. «تسوية النزاع»

برلين (د ب أ)

توصل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إلى اتفاق مع لاعبه البرازيلي السابق نيمار، لتسوية النزاعات القضائية بينهما حول عقد مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

وكان اللاعب البرازيلي قد طالب بالحصول على مبلغ 6ر43 مليون يورو «3ر51 مليون دولار» كمكافآت لم يحصل عليها من برشلونة.

وأكد نيمار أنه كان يستحق المبلغ الضخم كمكافأة، بعدما وقع على عقد لمدة خمسة أعوام مع برشلونة في عام 2016. وجاء الحكم القضائي لصالح برشلونة في يونيو من عام 2020، حيث ألزم الحكم النجم البرازيلي بدفع مبلغ 7ر6 مليون يورو.

وأوضح برشلونة، أن ملف القضية تم إغلاقه بالكامل، وذكر برشلونة في بيان له: «النادي يعلن عن توصله إلى اتفاق ودي لإغلاق القضايا المعلقة مع اللاعب البرازيلي نيمار».

وأضاف النادي الكتالوني، أنه وقع مع اللاعب على اتفاق يقضي بإنهاء كافة القضايا ما بين الطرفين، وهى ثلاث قضايا تتعلق بالعمل وواحدة مدنية».

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة حطمت الأرقام القياسية العالمية في الانتقالات، بلغت قيمتها 222 مليون يورو في أغسطس عام 2017.