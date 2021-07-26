5 آلاف دولار مكافأة فورية لـ «الثنائي البرونزي»

القاهرة (د ب أ)

قرر هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس البعثة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو، صرف مكافأة فورية بقيمة خمسة آلاف دولار لكل من هداية ملاك وسيف عيسى لاعبي منتخب مصر للتايكواندو، وذلك بعد فوزهما بأول ميداليتين لمصر في الأولمبياد.

وذكر المركز الإعلامي للبعثة المصرية في طوكيو، أن قرار حطب يأتي بعد نجاح الثنائي في الفوز بالميدالية البرونزية في وزن 67 كيلو جراماً و80 كيلو جراماً على الترتيب.

وفور وصول اللاعبين لمقر القرية الأولمبية، قرر حطب منح كل لاعب مبلغ المكافأة الفورية تشجيعاً على ما بذله الثنائي.

وحصلت هداية ملاك على الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات في وزن 67 كيلو جراماً، بعد تغلبها على الأميركية بايجي ميكيفرسون 17-6، فيما حصل سيف عيسى على الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال بعد فوزه على النرويجي أردومان بنتيجة 12- 4.