«طلب زواج» في «قمة الإحباط»!

طوكيو (أ ف ب)

قبلت لاعبة المبارزة الأرجنتينية ماريا بيلين بيريس موريس طلب زواج تقدم به مدربها لوكاس سوسيدو، وذلك بعد انتهاء مباراتها في دورة طوكيو الأولمبية.

وكانت اللاعبة تشعر بالإحباط، وهي ترد على أسئلة الصحفيين بعد خروجها من الدور الأول في مشاركتها الأولمبية الثالثة، عندما تقدم منها مدربها من خلفها حاملاً قصاصة ورق كتب عليها «هل تتزوجينني؟»، وأضاف «قولي لي نعم، ثمة أشخاص كثيرون ينظرون إلينا الآن».

وكان سوسيدو قام بمحاولة غير ناجحة عام 2010، عندما تقدم للمرة الأولى بطلب الزواج من بيريس موريس على هامش بطولة العالم للمبارزة في باريس، حينها ردت عليه بالقول «هل هذه مزحة أم ماذا؟».

لكن مع تكرار طلب الزواج بعد 11 عاماً، ردت عليه إيجاباً هذه المرة، وقالت في هذا الصدد «كنت عاجزة عن الكلام» وتابعت «سنحتفل بذلك لدى عودتنا إلى الأرجنتين خلال حفل شواء ضخم.