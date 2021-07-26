4 ميداليات عربية في «اليوم الأولمبي الثالث»

طوكيو (أ ف ب)

جاءت غلة العرب وافرة اليوم ضمن اليوم الثالث من أولمبياد طوكيو الصيفي، مع أربع ميداليات أبرزها فضية لاعب التايكواندو الأردني صالح الشرباتي.

وأحرز المصري سيف عيسى برونزية الوزن عينه، المصرية هداية ملاك برونزية وزن -57 كلجم، فيما توّج في الرماية المخضرم الكويتي عبدالله الرشيدي مع برونزية الاسكيت للمرة الثانية توالياً.

وكان التونسي الشاب أحمد الحفناوي قد أحرز ذهبية سباق 400 م حرة أمس «الأحد»، ومواطنه محمد خليل الجندوبي فضية وزن -58 كلجم في التايكواندو. توج الشرباتي المصنف سادسًا عالميًا الاثنين بفضية -80 كلجم بعد خسارته في النهائي أمام متصدر التصنيف العالمي الروسي ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت علم محايد بنتيجة 20-9.

وأهدى الشرباتي بلاد «النشامى» ثاني ميدالياتها على الإطلاق في الأولمبياد بعد أن حصد باكورتها أحمد أبو غوش الذي يعتبره الشرباتي مثاله الأعلى، في التايكواندو أيضًا عندما توج بذهبية وزن -68 كلجم في ريو 2016.

ومنح الثنائي المصري سيف عيسى وهداية ملاك بلادهما أولى الميداليات بإحرازهما برونزية -80 و-67 كلجم تواليًا، بعد فوز الأول على النروجي ريتشارد أندري أورديمان والثانية على الأميركية بايج ماكفيرسون المصنفة خامسة عالميًا لتضيفها إلى برونزية -57 كلجم التي أحرزتها في أولمبياد ريو 2016.

وفي طريقه إلى البرونزية، أقصى عيسى الإيطالي سيموني أليسيو بطل العالم 2019. وبلغ المغربي أشرف محبوبي ربع النهائي على حساب العاجي شيخ سالا سيسيه حامل ذهبية ريو 2016 والمصنف ثالثًا عالميًا 21-11.

في المقابل، أضافت ملاك برونزية ثانية في رصيدها بعد تتويجها قبل خمسة أعوام في وزن -57 كلجم. ولم يكن الرامي الكويتي عبدالله الرشيدي يدرك بأن خوضه غمار مسابقة الاسكيت سيقوده إلى حصد ميدالية برونزية مرة ثانية توالياً، خصوصاً أنه جاء بصفة «مشارك طوارئ» بعد اعتذار زميل له. الرشيدي الذي غزا البياض شعره (58 عاماً) حصد ميدالية برونزية ثانية توالياً، بعد أن حصد 46 نقطة، وحلّ وراء الأميركي فنسنت هانكوك (59، رقم أولمبي) والدنماركي يسبر هانسن (55)، وما يزال طامحاً لحصد ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024.

وابتسم القدر للرشيدي الذي لم يكن أساساً ضمن الوفد المسافر إلى طوكيو، بل إنه حل مكان زميله سعود الكندري الذي اعتذر عن خوض غمار الأولمبياد لظروف خاصة.

وفي الوقت الذي حلّ فيه عبدالله ثالثاً، جاء منصور في المركز السادس عشر، متقدماً عربياً على المصري عزمي محيلبه (19)، السعودي سعيد المطيري (22)، الإماراتي سيف بن فطيس (24) والمصري حمدي مصطفى (29) من أصل 30 مشاركاً.

ولدى السيدات، حلت المغربية ابتسام مريجي في المركز 16 والبحرينية مريم حساني في المركز 24 مع 112 نقطة.

وفي المبارزة، خرج المصريان علاء أبو القاسم ومحمد ماهر حمزة من ربع نهائي مسابقة الشيش. وبعد تفوّق أبو القاسم (30 عاماً)، حامل فضية لندن 2012، في دور الـ32 على الألماني بنجامين كليبرينك 15-11 ثم الروسي تحت علم محايد فلاديسلاف ميلنيكوف 15-12، خرج أمام الياباني تاكاهيرو شيكيني 13-15.

