«سياحة» عجمان تنظم أول سباق جري داخلي

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن إطلاق أول سباق جري داخلي يقام يوم الجمعة المقبل، بالتعاون مع سيتي سنتر عجمان، وتنظيم شركة القدرة للخدمات الرياضية، حيث يشمل «سباق سيتي سنتر عجمان للجري الداخلي» مسافتي 8 كلم و4 كلم، وذلك ضمن استراتيجية الإمارة لدعم وتشجيع الرياضة وجودة الحياة وتكثيف الأنشطة والفعاليات على اختلاف أنواعها بهدف تعزيز تنوع المنتج السياحي في عجمان.

ويهدف السباق الذي يقام داخل سيتي سنتر عجمان إلى تفعيل دور الرياضة المجتمعية بشكل مستمرّ، لنشر ثقافة الرياضة وجعلها أسلوباً مثالياً ونمط حياة صحي معتمداً من جميع أفراد المجتمع، وتعزيز ثقافة الرياضات الفردية واستقطاب الشباب لإعداد جيل من الرياضيين، بالإضافة إلى دعم وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص لتشجيع السياحة الرياضية في الإمارة.

ويستقطب السباق كافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى فئة المواطنين والفئات المفتوحة، حيث يحصل 84 فائزاً على ميدالية خاصة بالسباق «ذهبية، فضية، برونزية» تحمل شعار إمارة عجمان وشعار السباق.

ويقام سباق سيتي سنتر عجمان للجري الداخلي مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من وباء «كوفيد-19»، وذلك بالتنسيق مع فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في عجمان، حيث سيعتمد نظام الانطلاقات الفردية خلال السباق لمراعاة التباعد الاجتماعي، كما سيطلب من جميع المشاركين من عمر 16 سنة وما فوق، إبراز نتيجة فحص «بي سي آر سلبية» لا تتعدّى مدّتها 48 ساعة من موعد السباق، أما المشاركين دون 15 سنة، فلن يطلب منهم إجراء هذا الفحص، كما يتم التحقق من درجة حرارة المشاركين قبل الدخول، ويمنع وجود عدد كبير من المتسابقين في مكان واحد تفادياً للاختلاط.

وقال سعود الجسمي، مدير قسم الفعاليات في دائرة التنمية السياحية في عجمان: تحرص دائرة التنمية السياحية في عجمان على تنظيم الفعالية الرياضية، لما لها من تأثير واضح في إبراز الوجهات الرياضية والترفيهية والمعالم السياحية في عجمان والترويج لها، ويأتي سباق سيتي سنتر عجمان للجري الداخلي لتحفيز وتشجيع أفراد المجتمع على الاستمرار في ممارسة الرياضة من خلال توفير الأجواء الملائمة لهذه الفعاليات وتناسبها مع جميع المستويات والفئات العمرية.

وأضاف أن عجمان أثبتت قدرتها على تنظيم مختلف أنواع الأنشطة والفعاليات، مشيراً إلى أن الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة في تنظيم واستضافة الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية، أسهمت في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة المحلية والدولية وزيادة الثقة بالمنتج السياحي الذي تقدمه الإمارة لزوارها.