«ملاك التايكواندو» تعانق التاريخ بـ «الإنجاز المزدوج»



علي معالي (دبي)

نجح التايكواندو المصري في تأكيد جدارته أولمبياً، عندما حصل «الثنائي» هداية ملاك وسيف عيسى على ميداليتين برونزيتين في «طوكيو 2020»، ضمن منافسات وزني67 و80 كيلوجراماً.

حققت هداية ملاك إنجازاً تاريخياً بحصدها الميدالية البرونزية في طوكيو، بالفوز على الأميركية بيج ماكفرسون، وهي البرونزية الثانية في تاريخ اللاعبة، بعد إنجاز ريو دي جانيرو 2016.

وسجلت هداية ملاك إنجازاً تاريخياً، بعدما أصبحت أول لاعبة في تاريخ الرياضة المصرية تنتزع ميداليتين أولمبيتين، بعدما حققت المركز الثالث وبرونزية ريو دى جانيرو في البرازيل، كما إنها أول لاعبة عربية تفوز بميداليتين أولمبيتين في منافسات التايكواندو.

ونجحت هداية «28 عاماً»، والتي درست الديكور بكلية الفنون الجميلة في أن ترسم البسمة على وجه جماهير مصر.

شاركت ملاك في لندن 2012 ووصلت إلى ربع النهائي قبل حصد برونزية 2016 في البرازيل.

ويؤكد تاريخ هداية ملاك براعتها في اللعبة، حيث شاركت في أكثر من 30 بطولة دولية، وحققت المركز الأول في 10 بطولات، والثاني 5 مرات، بينما أحرزت المركز الثالث في 12 بطولة، وفي بقية المشاركات جاءت بين الرابع والسادس.

عانقت هداية الذهب في دورة الألعاب الأفريقية 2011 وبطولات أفريقيا والعالم للجامعات 2012 والأقصر الدولية والبحرين الدولية 2014 والبطولة الدولية والعالم العسكرية وبولندا المفتوحة والجائزة الكبرى 2015 والفجيرة 2016.

وحصلت اللاعبة على الفضية في دورة الألعاب الأفريقية 2012 وبطولات التضامن الإسلامي 2013 وأوكرانيا المفتوحة 2014 وأستراليا المفتوحة 2015 والجائزة الكبرى 2016.

وفازت هداية بالبرونز في دورة ألعاب البحر المتوسط 2013 وبطولات باريس المفتوحة وأستراليا المفتوحة وكأس العالم للفرق 2014 والنمسا الدولية والجائزة الكبرى 2015 والأقصر الدولية وإسبانيا المفتوحة وأفريقيا وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 دورة الألعاب العالمية العسكرية 2019.