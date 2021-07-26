«الثلاثي» يشيد بتجربة «الرباعي» في رايو فاليكانو

الشارقة (الاتحاد)

أشادت أندية الشارقة واتحاد كلباء وخورفكان بخطوة مجلس الشارقة الرياضي لالتحاق لاعبيهم بنادي رايو فاليكانو الإسباني، وخوض تجربة لمدة أسبوعين في صفوف النادي، بما يمثل فرصة كبيرة لهم، لإبراز إمكانياتهم وقدراتهم والعمل على تشريف «الإمارة الباسمة» كروياً في إسبانيا.

وأكد عبدالله سلطان عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاحتراف أن خطوة المجلس بتوفير فرصة للاعبين للعب في نادٍ بمستوى مثل رايو فاليكانو في «الليجا» تأتي تأكيداً على سعيه إلى فتح آفاق واسعة للاعبين لاكتشاف إمكانياتهم في دوريات متقدمة وصقل المواهب، مبيناً أن «الإمارة الباسمة» تذخر بأصحاب الإمكانيات العالية المؤهلين إلى تقديم قدراتهم بشكل مميز، متمنياً التوفيق للاعبين في هذه التجربة المميزة.

وأشار علي حسين كانو رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، إلى أن خطوة انضمام اللاعبين إلى رايو فاليكانو، ومن بينهم أحمد عامر لاعب الفريق تستحق الإشادة بمجلس الشارقة الرياضي، ممثلاً في رئيسه عيسى هلال الحزامي، وتوفير الفرصة لنجوم أندية «الإمارة الباسمة» لاكتسابهم الخبرة ورفع المستويات الفنية والبدنية، وهو ما يعود بالنفع على اللاعبين وأنديتهم.

وأضاف: يفتقد الفريق خدمات لاعبه، لكنه سيعود أكثر احترافية وأقوى فنياً بعد معايشة التجربة بشكل حقيقي، حيث سبق وأن خاض عامر هذه التجربة في ليجانيس وكانت ناجحة، لكنها توقفت بسبب جائحة كورونا وتوقف النشاط العام على مستوى العالم، حيث يأمل النادي له التوفيق في تجربته الجديدة لتحقيق الاستفادة المرجوة.

ومن جهته، أشاد مبارك مسعود الحمادي عضو مجلس إدارة نادي خورفكان، والمتحدث الرسمي باسم شركة كرة القدم بخطوة المجلس تجاه اللاعبين، ومن ضمنهم لاعب النادي خالد سالم، معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة الأهداف الإستراتيجية لتنمية المواهب ورفع مستويات الكفاءة، من خلال البرامج التدريبية وقياس مستويات الأداء خلال التجربة الاحترافية ومعايشتهم في رايو فاليكانو لتحقيق الأهداف المنشودة، وبناء على ذلك سيتواجد اللاعب في التجربة الإسبانية.

ومن جانبه، أشاد ناصر التميمي المدير العام لأكاديمية جنيفا الدولية لكرة القدم بخطوة مجلس الشارقة الرياضي، وفتح المجال للاعبين لخوض التجربة في الملاعب الإسبانية، مؤكداً أن التعاون بين الشركة والمجلس، يصب في إطار تشجيع العناصر الوطنية من «الإمارة الباسمة» في عكس مواهبهم على المستوى الخارجي، بما قد يفتح المجال لبقية اللاعبين من أجل السير على ذات المنوال، وتأكيد إمكانيات اللاعب الإماراتي خارجياً.

بينما أكد موريس باجنيلو المدير الفني لأكاديمية جنيفا الدولية لكرة القدم، أن انضمام لاعبين من أندية الشارقة إلى رايو فاليكانو في «الليجا» الإسبانية يمثل نقلة للاعبين، من أجل مواكبة التطلعات الكبيرة، والتي يسعى لها مجلس الشارقة الرياضي، من خلال فتح الفرص المميزة أمام الواعدين من الأندية للحصول على تجارب الاحتراف في دولة متقدمة على الصعيد الكروي مثل إسبانيا.

وبدورهم، تقدم الرباعي أحمد سرور وعبد الرحمن جمعة وأحمد عامر وخالد سالم بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي، على إتاحة هذه الفرصة، حيث تعتبر ثقة كبيرة وتحدياً بالنسبة له، وعبروا عن رغبتهم في بذل أقصى الجهود خلال الفترة المقبلة مع النادي الإسباني، من أجل تشريف الكرة الإماراتية و«الإمارة الباسمة» في هذه التجربة المميزة، وتأكيد الجدارة بتقديم أفضل المستويات التي تعبر عن مكانة وموهبة اللاعب الإماراتي، وقدرته على النجاح خارج الحدود.