23 ألف متفرج في افتتاح «البوندسليجا»

دوسلدورف (د ب أ)

أعلن نادي بروسيا مونشنجلادباخ، إمكانية حضور ما يقرب من 23 ألف متفرج في المباراة الأولى للفريق في افتتاح الموسم الجديد للدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» أمام بايرن ميونيخ الشهر المقبل، مع اعتماد الأمر على موقف وتطورات حالة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح جلادباخ، أن عدد الحاضرين الذي تم تحديده سيسمح به في حال ظلت معدلات الإصابة بكورونا أقل من 35 في المدينة، فيما وصلت إلى 9. 16 في الوقت الحالي.

وسيتم بيع التذاكر للجماهير التي حصلت على اللقاح أو تعافت من الفيروس أو أجرت فحوص كورونا، مع ارتداء الكمامات داخل الملعب.

ويحل بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني، ضيفاً على جلادباخ يوم 13 أغسطس المقبل في افتتاح الموسم الجديد، وذلك بعد أسبوع من مباريات الدور الأول في كأس ألمانيا.