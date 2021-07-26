«الرشيدي 57».. ميدالية «الأكبر الخامس» في التاريخ!

مراد المصري (دبي)

أكد البطل الكويتي عبدالله الرشيدي أن العمر «مجرد رقم»، بعدما حصد الميدالية البرونزية في منافسات رماية الاسكيت، ضمن دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، حيث يبلغ 57 عاماً و11 شهراً و5 أيام، ليصبح خامس أكبر رياضي على الإطلاق يحقق ميدالية أولمبية على مدار تاريخ الألعاب.

الرشيدي حصد الميدالية البرونزية في مسابقة رماية الاسكيت في أولمبياد طوكيو، ليكرر نفس الإنجاز الذي حققه في أولمبياد 2016.

تجاوز الرشيدي الأرجنتيني سانتياجو لانجي الذي حقق الميدالية الذهبية في رياضة الإبحار في أولمبياد 2016 وعمره 54 عاماً.

الرشيدي يعتبر رابع أكبر رياضي من الذكور يشارك في الألعاب الحالية في طوكيو، واللافت أنه أكد في حديثه بعد الفوز تطلعه إلى العودة للمشاركة مجدداً في ألعاب «باريس 2024» بطموح كبير من البطل العربي.

يعتبر السويدي أوسكار سواهن أكبر رياضي عمراً حصداً لميدالية أولمبية، عندما فاز بذهبية الرماية في أولمبياد 1912 وبلغ حينها 64 عاماً و280 يوماً.