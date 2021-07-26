الشارقة يستقر على «3 وديات»

علي معالي (دبي)

استقر الجهاز الفني للشارقة على خوض 3 مباريات ودية، استعداداً للموسم الجديد، بداية من لقاء الجزيرة بطل دوري الخليج العربي بعد غد، والوصل يوم 5 أغسطس المقبل، وعجمان يوم 12 أغسطس.

ويدفع عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق بالبرازيلي برنارد دوراتي القادم من إيفرتون الإنجليزي في جزء من مباراة «فخر أبوظبي»، خاصة أن اللاعب يتم تأهيله بالمستوى المطلوب خلال الفترة الحالية.

ويبدو دوراتي الذي يُطلق عليه «الساحر الجديد» خلفاً لإيجور كورونادو أكثر تفاؤلاً بالفترة المقبلة، وهو ما جعله يقول إن الرغبة في الفوز موجودة لديه.

ويقوم اللاعب الذي سبق له خوض تجربة احترافية ناجحة في الدوري الأوكراني ومن بعده الإنجليزي، قبل التحول إلى «دورينا» بتحفيز نفسه، قائلاً على حسابه الخاص في «انستجرام»: «فرصة جديدة، ورغبة في الفوز»، وأرفق معها 4 صور من تدريبه مع «الملك».

ومع انضمام الكونغولي مالانجو خلال الساعات المقبلة يصبح الشارقة مكتملاً، وهناك تفاؤل كبير ومطالبة مبكرة من جماهير «الملك» بأنه لا يكفي الفريق بمجرد التفكير في البطولات، بل السعي لها بقوة، ليس فقط على المستوى المحلي، بل إن هناك بطولة خارجية، وعلى الفريق التفكير فيها جيداً، وهي دوري أبطال آسيا، في ظل الدعم الكبير الذي وجده «الملك»، بضم اثنين من أصحاب الكفاءات العالية، وصنفها الكثير من المتابعين بأنهما الأقوى حتى الآن في ملاعبنا، وهما دوراتي ومالانجو، ويمثلان إضافة قوية مع البرازيلي كايو لوكاس والأوزبكي شوكوروف.