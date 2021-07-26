«دبي الرياضي» يطلق «الترخيص الفوري»

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس دبي الرياضي خدمة جديدة، بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة دولية رائدة، في مجال استضافة وتنظيم المعسكرات والبطولات الرياضية، وتطوير القطاع الرياضي وتعزيز جاذبيته، ومساهمته في قطاع العمل وتسهيل عمل شركات تنظيم المعسكرات الرياضية، وذلك من خلال منح ترخيص إلكتروني فوري، لتنظيم معسكر رياضي للفرق الخارجية لمختلف الرياضات، للاستفادة من توفر المنشآت الرياضية الحديثة والمتنوعة، وكذلك الاستمتاع بالمنشآت السياحية والشواطئ الخلابة ومراكز التسوق الفريدة.

ويمكن لمنظمي المعسكرات زيارة الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للمجلس الذي يسمح باستكمال متطلبات التقديم والحصول على الترخيص.

ويقدم مجلس دبي الرياضي لطالب الحصول على الترخيص شرحاً مفصلاً لخطوات التسجيل، كما يقدم تعريفاً بمجالات استفادة مقدم طلب الخدمة والتسهيلات الحكومية التي يمنحها له هذا الترخيص، كما يتم تعريف منظمي الفعاليات بالمنشآت الرياضية التي تناسب طبيعة كل معسكر تدريب لتسهيل الإجراءات، وتسهيل التعاون مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة.

ويتطلب الحصول على الترخيص تقديم كافة المعلومات عن نوع الرياضة وعدد المشاركين والوحدات التدريبية والأنشطة المصاحبة ومكان الإقامة والتدريب، وكذلك المباريات الودية التي يمكن أن تقام ضمن فعاليات المعسكر التدريبي.

ويمكن من خلال الحصول على الترخيص الرسمي تنظيم المعسكرات التدريبية للأندية الرياضية والمنتخبات والأكاديميات والرياضيين الأفراد في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، كما يمنح الفرق التي تعسكر في دبي إمكانية إقامة معسكراتها التدريبية في الملاعب الخارجية، وفي الصالات المغلقة المتنوعة، وفي الجبال والمضامير المنتشرة في مختلف مناطق دبي، وكذلك في مجمع حمدان الرياضي الوجهة الأكثر جذباً للمعسكرات الدولية والأولمبية للفرق والمنتخبات العالمية، مع إمكانية تنظيم بطولات ودية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية.

ويستفيد من خدمة إصدار ترخيص تنظيم المعسكر الرياضي الاتحادات الرياضية والشركات والمتعهدون العاملون في مجال تنظيم المعسكرات الرياضية، والأندية وأصحاب المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى منظمي الفعاليات الرياضية.

وشهد تنظيم المعسكرات التدريبية الرياضية في دبي نمواً كبيراً، حيث تم تنظيم 53 معسكراً تدريبياً خلال الشهور الستة الأولى هذا العام لمنتخبات وفرق عالمية، في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، ويعمل مجلس دبي الرياضي على مضاعفة العدد من المعسكرات بنهاية ديسمبر المقبل، من خلال توفير جميع التسهيلات لتطوير هذا المجال.