«زايد العليا» بطل «رماية التشيك»

براغ (وام)

حقق أبطال فريق الرماية، أبطال مؤسسة زايد العليا منتسبي نادي العين لأصحاب الهمم، إنجازات مشرفة، حيث حصد أبطال المؤسسة لرماية الشوزن نتائج متميزة، خلال مشاركتهم في منافسات بطولة جمهورية التشيك الدولية التي أقيمت أخيراً بالعاصمة براغ، وسيطروا على المراكز الأولى للبطولة التي شارك فيها 29 لاعباً يمثلون سبع دول.

وأسفرت النتائج النهائية لمنافسات البطولة التي تأتي استعداداً للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر تنظيمها سبتمبر المقبل في إيطاليا، عن حصد البطل محمد الحبسي كأس المركز الأول والميدالية الذهبية، وكأس المركز الثاني والميدالية الفضية من نصيب الإيطالي فيدرو جيسي، بينما كأس المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطلنا محمد الحامد، وجاء البطل عيسى الزبيدي في المركز الرابع، وجاء اللاعب التشيكي كوسيك جاكوب خامساً، بينما المركز السادس للإيطالي بارتيني دانييل.

وأشاد إسماعيل المرازيق مدير إدارة الأندية الرياضية بالمؤسسة بأداء اللاعبين في البطولة، مؤكداً أن المستوى الرائع للاعبين يضاعف المسؤولية خلال الفترة المقبلة، لاستمرار التفوق في الأداء لتحقيق نتائج متميزة في منافسات بطولة العالم المقرر تنظيمها في إيطاليا خلال سبتمبر المقبل.

وأضاف: البطولة جاءت في وقت صعب جداً، نظراً لتوقف أغلب البطولات العالمية نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وحاجة لاعبينا للدخول في منافسة عالمية لقياس مستوياتهم، من خلال الاحتكاك المباشر مع أبطال عالميين، خاصة أن هذه البطولة شهدت مشاركة نخبة من أبطال العالم للرماية، وتعتبر بمثابة مؤشر على مستوى المنافسة المنتظرة في بطولة العالم، وتم تحقيق الأهداف المنشودة من المشاركة، وكلنا أمل أن تكون مؤشراً للاعبينا لتحقيق الإنجازات، والحصول على ميداليات في بطولة العالم.

وأعرب عن شكره وتقديره لإدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم التي تدعم مشاركة الأبطال الرياضيين أصحاب الهمم في كافة المنافسات المحلية والإقليمية والدولية.