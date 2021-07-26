«القوس والسهم» يبحث خطط المنتخبات حتى 2024



دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم أسس خطط الإعداد الفني للمنتخبات الوطنية، وفق رؤية تمتد على مدار الدورة الحالية، حتى عام 2024، قوامها مواصلة الارتقاء بالمستويات ودعم المواهب وتوفير أفضل السبل، من خلال الجهود المشتركة مع الأندية والمراكز، من شركاء النجاح، للوصول إلى الطموحات الكبيرة لهذه الرياضة الأولمبية الواعدة في الدولة.

جاء ذلك في اجتماع مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد، وحضور صلاح الفلاسي نائب الرئيس ورئيس لجنة المنتخبات، وحسن المزروعي الأمين العام ورئيس لجنة الحكام، وعبدالله الظنحاني رئيس لجنة الإعلام والتواصل، وهند الحوسني المدير المالي، وعبدالله خوري رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وسالم المناعي رئيس اللجنة الفنية.

واستعرض صلاح الفلاسي رئيس لجنة المنتخبات، أجندة البطولات الخارجية المقبلة التي سيتم الإعداد لمشاركات المنتخبات فيها، على كافة الأصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية، من خلال خطة متكاملة يتم تنفيذها حالياً تمتد إلى 2024، بعد التعاقد مع اللاتفية إيلينا المدرب الجديد لمنتخباتنا الوطنية، التي استعرضت الملامح الرئيسية في التحضيرات الفنية المقبلة.

وقام سالم المناعي بعرض التقرير النهائي لكأس الإمارات للقوس والسهم، التي امتدت بنجاح ومشاركة واسعة خلال الموسم الرياضي الماضي، وشكلت نواة لانتقاء عناصر المنتخبات الوطنية، وبناءً عليها يتم وضع خطة بطولات الموسم المقبل.

واستعرض حسن المزروعي رئيس لجنة الحكام ما أنجزته اللجنة، من خلال السير على الخطة الاستراتيجية للاتحاد التي تشمل إقامة الدورات، التي من شأنها تطوير وصقل جميع عناصر اللعبة، حيث قامت اللجنة بإقامة دورة مؤخراً لإعداد الحكام الإماراتيين الجديد، بالإضافة لإقامة دورة «الإينسو» التي تم تقديمها من قبل محاضر دولي مرشح من قبل الاتحاد الدولي للقوس والسهم.

وتم مناقشة واعتماد رسوم عضوية الاتحاد، واستعراض تقارير الأداء الاستراتيجية، وغيرها من مواضيع العمل المرتبط بالمرحلة القادمة التي يسعى فيها الاتحاد لمضاعفة جهوده ومواصلة البناء على ما تحقق سابقاً.