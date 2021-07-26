بني ياس يقترب من ضم «الأجنبي الرابع»

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت شركة كرة القدم في نادي بني ياس اجتماع ما قبل الموسم، والمتعلق بشؤون الفريق الأول لكرة القدم، واللاعبين والمدربين في الأكاديميات، وجميع الأنشطة المتعلقة باللعبة.

وأشاد أعضاء مجلس إدارة الشركة بمعسكر الفجيرة، والذي حقق كل الآمال والتطلعات، حيث امتد 13 يوماً، وشهد ودية مع الشارقة، انتهت لمصلحة «السماوي» بهدف.

وقررت شركة كرة القدم، إقامة معسكر داخلي للفريق الأول في أبوظبي، بدأ أمس الأول، ويستمر حتى 5 أغسطس المقبل، وتتخلله ودية مع أحد الأندية المحلية التي يتم الإعلان عنها لاحقاً.

وناقشت الشركة ملف الأجنبي الرابع في الفريق، والخيارات المقترحة من اللجنة الفنية، وأكدت أن جودة اللاعب والإضافة التي يقدمها للفريق هي أولوية ومسؤولية الجميع، وأنه سيتم التوقيع والإعلان عن اللاعب في القريب العاجل.