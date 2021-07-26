شراكة بين «الإمبراطور» و«التداوي»

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة الوصل لكرة القدم، عقداً مع مجموعة التداوي الطبية، لتصبح بموجبها شريكاً طبياً للنادي في الموسم الجديد 2021-2022، وبناء على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين توفر المجموعة الرعاية الطبية اللازمة لكافة لاعبي النادي من جميع الفئات.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من مجلس إدارة النادي، على توفير رعاية طبية تتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم في تقليل خطر الإصابات الرياضية، وتأهيل وتحسين أداء اللاعبين في الملعب بصورة أفضل.

من جهته، رحب محمد علي عامر المدير التنفيذي لشركة الكرة، بالشراكة مع مجموعة التداوي الطبية التي تُعد أحد الصروح الطبية الرائدة في دبي، مؤكداً أنه لطالما أولت إدارة الوصل اهتماماً خاصاً بالملف الطبي لمنتسبي النادي، لما له من أهمية كبيرة على المستويين الاجتماعي والرياضي، وقال: نحرص على توفير الشراكات المتميزة في كافة المجالات، بما يتناسب مع مكانة النادي العريق، ونثق في نجاح الشراكة مع مجموعة التداوي واستمرارها لفترة طويلة.

وقال مروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة التداوي للرعاية الصحية: يسعدنا أن نكون شركاء الوصل العريق، في مشواره خلال الموسم الجديد، ونأمل أن نقدم أفضل صور العلاج والرعاية الصحية لمنتسبي «الإمبراطور».