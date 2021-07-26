«الريدز» يمحو «الصورة السيئة» بـ «ابتسامة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

شهد ليفربول الإنجليزي موسماً كروياً حرجاً في 2020-2021، بسبب كثرة الإصابات التي ضربت نجوم الفريق، وبوجه خاص ثلاثي قلب دفاعه، الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي جوي جوميز، والكاميروني جويل ماتيب، وإن كان نجح رغم كل الضغوط في الحصول على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، والذي يتيح له اللعب في دوري الأبطال «الشامبيونزليج» في الموسم الجديد.

وبعد إجازة صيفية طويلة «أكثر من 4 أسابيع»، كان جميع اللاعبين في أمس الحاجة إليها بعد موسم شاق، عاد الفريق إلى التدريبات والمباريات الودية بقيادة الألماني يورجن كلوب، وأصبح - على حد قول موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية - جاهزاً لخوض معركة التحديات الجديدة بهدف معانقة المجد في «البريميرليج» و«الشامبيونزليج».

وأضاف الموقع أن الارتياح بدا واضحاً على قسمات وجه كلوب خلال الحصص التدريبية، مبدياً سعادته لشفاء معظم المصابين، بينما ارتسمت الابتسامة على وجه السنغالي الدولي ساديو ماني، وهو يتحدث بسعادة للموقع الرسمي للنادي، وبدا متحمساً لتقديم موسم جيد مع زملائه، لمحو «الصورة الذهنية السيئة» التي علقت بأذهان جماهير «الريدز» ومحبيه في الموسم المنقضي.

ونقل الموقع مقتطفات من حديث ماني لموقع النادي يقول فيه: لم يكن الموسم الماضي الأفضل بالنسبة لنا، نحن جميعاً نعترف بذلك، ولكن هذا يحدث كثيراً في كرة القدم.

وأضاف: أعد جماهير «الريدز» بأن الموسم الجديد سيكون أفضل كثيراً، فأنا في كامل جاهزيتي بدنيا وذهنياً، وأعتقد أن جميع زملائي كذلك.

واعترف مانى الذي سجل في الموسم الماضي 16هدفاً، بأن عودة المصابين أشاعت جواً من البهجة والتفاؤل بين اللاعبين والجهاز الفني قبل خوض أول مباراة في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» ضد نورويتش يوم 14 أغسطس المقبل.

وأضاف: عندما أشاهد فان دايك وجوي جوميز وجويل ماتيب كل يوم في التدريبات، أشعر بالسعادة وأداوم على سؤالهم عن أحوالهم، وما إذا كانت الأمور تسير سيراً حسناً، فالكل يدرك أن كرة القدم لعبة جماعية، ومهم جداً أن يكون الفريق في أحسن أحواله، حتى تأتي هذه الجماعية بثمارها.

واختتم مانى حديثه قائلاً: أثق في أنني وزملائي سنحقق شيئاً مهماً في الموسم الجديد، الذي وصفه بأنه سيكون إيجابياً للغاية.