«أبيض الشاطئية» وصيف «أوكرانيا الدولية»

كييف (الاتحاد)

حقق منتخب الكرة الشاطئية المركز الثاني، في كأس أوكرانيا الدولية التي أقيمت في العاصمة كييف على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 4 منتخبات هي أوكرانيا والإمارات وعُمان وتركيا.

وحقق «الأبيض» الوصافة، بعد فوزه بضربات الترجيح على أوكرانيا البطل 4-3، وذلك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 5-5، وكان منتخبنا فاز في مباراته الأولى على شقيقه العُماني 2-1، قبل أن يخسر مباراته أمام تركيا 3-5.

وسيطر لاعبو منتخبنا على الجوائز الفردية للبطولة، حيث اختارت اللجنة المنظمة الحارس محمد البحري أفضل حارس بالبطولة، وزميله وليد بشر أفضل لاعب، وذلك بعد أن خطفا الأنظار بالمستوى الذي ظهرا عليه.

وتأتي البطولة ضمن استعدادات «أبيض الشاطئية» للمشاركة في كأس العالم بروسيا من 19 إلى 29 أغسطس المقبل، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب موزمبيق، إسبانيا وتاهيتي.

وضمت بعثة منتخبنا في بطولة أوكرانيا 16 لاعباً هم: محمد عبدالله، حميد جمال، هيثم محمد، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، كمال علي، علي محمد، علي حسن، وليد محمد، حسين علي، راشد عيد، سالم عبيد، هشام منتصر، حسن علي وأحمد عبدالرحمن.

وأكد علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، الذي حضر مع البعثة في أوكرانيا، برفقة إبراهيم المنصوري نائب رئيس اللجنة، أن مشاركة الأبيض في البطولة جاءت إيجابية، على اعتبار أنه خاض 3 مواجهات أمام منتخبات قوية جداً، وقدم مستوى لافتاً، خاصة في المباراة الأخيرة أمام أوكرانيا، حيث قدم لاعبونا أداء قوياً نال إعجاب الجماهير التي تابعت أحداث البطولة.

وأشاد رئيس اللجنة بالجهود الكبيرة التي يقدمها الجهازان الفني والإداري، بقيادة المدرب الوطني محمد المازمي، ومدير المنتخب بدر حارب، مشيراً أن برنامج الإعداد يسير وفق الصورة المطلوبة من النواحي كافة، وأن الفترة المقبلة تشهد كذلك تجمعات أخرى، قبل خوض غمار المونديال الذي ينتظره اللاعبون بفارغ الصبر.

وكان علي حمد البدواوي التقى أندري بافيلكو، رئيس الاتحاد الأوكراني، حيث أشاد بالتنظيم المثالي لفعاليات البطولة، وقدم له درع اتحاد الكرة، مشيداً بالتعاون القائم بين الاتحادين الإماراتي والأوكراني.

من جهته، أبدى المدرب محمد المازمي رضاه التام عن نتائج المنتخب من البطولة التي تعد المحطة قبل الأخيرة لـ «الأبيض» قبل «مونديال روسيا»، حيث ظهر المنتخب بمستوى تصاعدي من مباراة إلى أخرى، واستطاع فرض أسلوبه في أغلب الأوقات، وأن الجهاز الفني سيعمل على تعزيز الجوانب الإيجابية لهذه المشاركة، وتقييم أداء اللاعبين، والعمل على رفع مستوياتهم الفنية والبدنية.