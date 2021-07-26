«الزعيم» يبحث عن «ودية» كل 48 ساعة

العين (الاتحاد)

اختتم العين المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي بـ «تقسيمة»، شارك فيها ليفانتي الإسباني، وغادر بعدها إلى مقره الجديد لإكمال فترة الإعداد الخارجي، والتي تستمر حتى موعد العودة إلى الدولة 8 أغسطس المقبل.

وقال عبدالله علي مشرف الفريق، إن التقسيمة الداخلية التي خاضها الفريق، جاءت عوضاً عن مواجهة الرائد السعودي، والتي ألغيت التزاماً بالبروتوكول الصحي لإقامة المباريات، بالاتفاق بين الناديين، واتساقاً مع اللوائح المعمول بها في المعسكر، خصوصاً أن الفريقين لعبا مباراتين وديتين يوم قبلها، حيث التقى العين مرسية، وواجه الرائد فريق النصر.

وأضاف: خاض الفريقان الحصة التدريبية الأخيرة بالتنسيق بين الجهازين الفنيين للفريقين لمدة ساعة واحدة فقط، بموجب نصف ساعة لكل شوط، وأشرك المدرب سيرجي ريبروف بعض اللاعبين، في حين خضع البقية لتدريبات خاصة في الصالة الرياضية الملحقة بمقر الإقامة.

وقال: طالب ريبروف بخوض مباراة كل 48 ساعة، في المرحلة الثانية من المعسكر، أو تقسيمة بمشاركة أحد الفرق الموجودة في المنطقة، بهدف الوقوف على إمكانيات الفريق وتصحيح الأخطاء التي تكشفها التجارب، قبل نهاية المعسكر والعودة إلى الدولة.