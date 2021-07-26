«الدراجة المنحوسة» تحتفل بـ «ذهبية خاطئة»!

مراد المصري (دبي)

احتفلت الهولندية أنيميك فان فلوتن، بالميدالية الذهبية لسباق الطرق للدراجات الهوائية في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، قبل أن تكتشف بعد ذلك أنها صاحبة المركز الثاني، مما سبب لها نوعاً من الإحراج، وهي «الدراجة المنحوسة» التي كانت مرشحة للفوز بالذهبية في ألعاب 2016، قبل أن تتعرض لحادث وقتها، حرمها من إكمال السباق.

وعبرت الدراجة الهولندية خط النهاية وذراعيها عالياً، والبهجة والارتياح تناثرت على وجهها، قبل أن تكتشف الحقيقة المؤلمة، أن النمساوية آنا كيزنهوفر أنهت السباق قبلها بنحو 75 ثانية.

لم تصدق فان فليوتن وأصيبت بالصدمة في لقطات تناقلتها الكاميرات، عندما أخبرها أحد أعضاء الفريق أنها ليست صاحبة المركز الأول.

فان فليوتن تحدثت بعد السباق قائلة: نعم اعتقدت أنني فزت، أنا محبطة بالطبع، في البداية شعرت بالغباء حقاً.

فان فليوتن تعرضت لحادث مروع في أولمبياد 2016، نتج عنه ارتجاج شديد في المخ، إلى جانب ثلاثة كسور في الفقرات القطنية بالعمود الفقري، والبقاء في العناية المركزة، وكانت في المقدمة، حين تعرضها للتصادم على أرض زلقة بمياه الأمطار، عند منعطف على منحدر، لكنها أصرت على العودة للمشاركة في طوكيو بعد 5 سنوات.