إيسكو «غريب الدار» في «البرنابيو»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن المغامرة الطويلة للإسباني إيسكو مع ريال مدريد أوشكت على النهاية، إذ أن النادي الملكي لا ينوي تقديم عقد جديد له، رغم عودة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى القيادة الفنية للفريق، والذي سبق له أن اعتمد بدرجة كبيرة على جهود إيسكو في فترة ولايته الأولى عام 2013.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن إدارة «الملكي» طلبت من إيسكو البحث عن ناد جديد، وينتهي عقد النجم الإسباني في «صيف 2022»، ولا ينوي ناديه تمديد عقده.

وقال الموقع: إن إيسكو أيضاً على استعداد للرحيل عن «السانتياجو برنابيو»، بعد مسيرة استمرت 8 سنوات مع النادي الملكي لعب خلالها 360 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وكان اسم إيسكو تردد بقوة في بداية «الميركاتو الصيفي»، في أروقة إيه سي ميلان الإيطالي، غير أن اهتمام «الروسونيري» توقف من وقتها.

ولم يلعب إيسكو إلا 10 مباريات أساسياً في مختلف المسابقات التي خاضها ريال مدريد في الموسم المنتهي 2020-2021، تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان. ورغم أنه يعتبر من الكوادر القديمة والأكثر خبرة في الفريق، فإنه لم يعد يُنظر إليه مثل «صاحب بيت» في العاصمة الإسبانية! على حد قول الموقع.

يذكر أن ريال مدريد فقد هذا الصيف أحد نجوم الخبرة في النادي، وهو قائد الفريق سيرجيو راموس الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، ومن المتوقع بين ساعة وأخرى أن يرحل أيضاً آخر من كوادر الفريق، وهو المدافع الفرنسي رافائيل فاران إلى مانشستر يوناتيد الإنجليزي، حيث وصلت المفاوضات بين «الملكي» و«الشياطين الحمر» إلى مرحلة متقدمة، كما يتردد أن الريال وافق على عرض الـ 50 مليون يورو الذي قدمه النادي الإنجليزي.