«الطلاق» بين إيكاردي وسان جيرمان!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بدأ الأرجنتيني موارو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مناقشات مع روما الإيطالي للانتقال إلى صفوفه، بعد أن شعر بأنه لم يعد مرغوباً في ناديه الباريسي.

وذكرت صحيفة «لاريبوبليكا» أن واندا نارا المذيعة التليفزيونية وزوجة إيكاردي ووكيلة أعماله في نفس الوقت أجرت اتصالات بمسؤولي النادي الإيطالي، لبحث إمكانية انتقال زوجها إلى روما، رغم أن عقده مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2024، وقالت الصحيفة: إن إيكاردي يتملكه الشعور بأن مستقبله في باريس قد انتهى.

ولعب إيكاردي «28 عاماً» كل المباريات التجريبية التي خاضها فريقه، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، من دون أن يتألق، إذ افتقد الإيقاع مثلما كان حاله طوال الموسم المنتهي، ما جعل اسمه يتردد بقوة ضمن الأسماء المرشحة للرحيل خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي. وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس أبدى اهتماماً مبكراً هذا الصيف بإيكاردي، ولكنه سرعان ما صرف نظره، ليظهر روما في الصورة في الوقت الحالي.

وقالت الصحيفة: إن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق روما، معجب بإيكاردي الذي تقدر قيمته السوقية بنحو40 مليون يورو، وفقاً لتقديرات موقع «ترانسفير ماركت».

وأشارت الصحيفة إلى أن إيكاردي من الممكن أن يكون الخليفة المنتظر لمهاجم روما، إيدن دجيكو «35 عاماً» هداف الفريق، والذي ينتهي عقده مع فريق العاصمة الإيطالية، بعد عام واحد فقط.

وفي سياق مختلف، ذكرت صحيفة سبورت الموالية لبرشلونة، أن روما يفكر في ضم المدافع الفرنسي كيليمان لينجليه من «البارسا» هذا الصيف، وأنه قدم عرضاً قيمته 15 مليون يورو للنادي «الكتالوني»، ولكن الصحيفة أكدت أن برشلونة اشترط الحصول 25 مليون يورو. وكان اسم لينجليه تردد في وقت سابق هذا الشهر في إيفرتون الإنجليزي.