«سبيس بلوز» يدافع عن اللقب في «لينوكس ستيكس»

أبوظبي (الاتحاد)

يتأهب «سبيس بلوز» لجودلفين للاحتفاظ بلقبه في سباق لينوكس ستيكس، فيما يشارك إلى جانبه الجواد «كرييتيف فورس» في السباق الممتد لمسافة 1400 متر، في اليوم الأول من مهرجان جلورياس جودوود.

وحقق «سبيس بلوز» الذي يقوده، غداً «الثلاثاء»، وليام بيوك، الفوز بسهولة، وبفارق طولين العام الماضي قبل أن يذهب إلى الفوز بالفئة الأولى بعد 12 يوماً بسباق بري موريس دو جيس في مضمار دوفيل، فرنسا.

واستهل الجواد البالغ خمس سنوات موسمه الجاري، بفوز سهل بسباق 1351 تيرف سبرينت في السعودية خلال فبراير، ولكنه حل بالمركز التاسع في مشاركته الأخيرة بسباق القوز سبرينت للفئة الأولى، بمضمار ميدان، في مارس.

ويرتقي «كرييتيف فورس» بقيادة جيمس دويل، للمنافسة على مسافة 1400 متر، بعدما أظهر قدرات تحملية طيبة، وحل خامساً بفارق ضئيل في دارلي جولاي كب للفئة الأولى على مسافة 1200 متر في نيوماركت، السبت، 10 يوليو.

وتمكن من التغلب على «نافال كراون» في سباق جيرسي ستيكس للفئة الثالثة في رويال أسكوت، وبدأ موسمه بثلاثة انتصارات على مسافة 1200 متر متضمنة فوزاً بفارق ثلاثة أطوال بسباق كارنارفون ستيكس ليستد في نيوبري في مايو.

وقال شارلي آبلبي الذي يدرب كلا الجوادين المنتسبين للفحل «دباوي»: «ظلت الخطة التوجه إلى هذا السباق مباشرة بعد دبي للمهر«سبيس بلوز» وسارت تحضيراته بشكل جيد، وكل المؤشرات إيجابية، وندرك أنه متخصص في مسافة 1400 متر.

وأضاف: تعثر في كل مشاركة خاضها في ميدان، وتبدو مسافة 1200 متر قصيرة له بعض الشيء، وبالتالي يمكنك صرف النظر عن نتيجته في سباق القوز سبرينت، ونشعر بإثارة تجاه عودته إلى مضامير السباق.

وقال: نتطلع إلى عودة «كرييتيف فورس» إلى مسافة 1400 متر، وهي مسافة سريعة في مضمار جودوود، وهذا سيناسبه، وكانت الأرضية سريعة بعض الشيء بالنسبة له في نيوماركت في المشاركة الماضية.

وأضاف: لكن يفترض أن تكون أكثر ملاءمة له هنا، وهو منافس شرس للغاية، ويحصل على علاوة الثلاث سنوات، ويتجه إلى هذا السباق في جاهزية عالية».