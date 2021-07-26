بوفون يتحدث عن «حلم 44»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يتوقف جيانلويجي بوفون حارس المرمى الإيطالي الأسطورة لاعب يوفنتوس السابق، عن الطموح، رغم تجاوزه 43 عاماً، وانتقاله إلى ناديه القديم بارما الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية «سيري بي».

في مقابلة مع صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، تحدث بوفون عن طموحاته التي تستهدف الحصول على مكان في قائمة منتخب بلاده التي تشارك في كأس العالم 2022.

وقال إنه ما زال متشوقاً لخوض البطولة العالمية الكبرى للمرة السادسة، حتى وإن كان يلعب حالياً في الدرجة الثانية.

وأضاف أن لعبه لفريق بارما بمثابة تحدٍ جديد، لمساعدته على الصعود مرة أخرى إلى دوري الأضواء والشهرة «السيري إيه»، بعد أن هبط في نهاية الموسم المنقضي، بسبب احتلاله المركز الأخير في الترتيب، ويمثل في الوقت نفسه فرصة مناسبة للحفاظ على لياقته البدنية والفنية، من أجل أن ينال رضا روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب، عند قيامه باختيار قائمة الـ 26 لاعباً إيطالياً الذين يشاركون في المونديال.

ولما كانت كأس العالم القادمة تقام في نهاية 2022، معنى ذلك أن بوفون يتجاوز وقتها الرابعة والأربعين، وعلق على ذلك قائلاً: السن مجرد رقم، وأشعر بأنني بحاجة إلى المشاركة في كأس العالم، إنه حلم كل لاعب.

ورداً على سؤال: لماذا تلعب؟، قال بوفون: طبعاً من أجل الصعود ببارما مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي الممتاز، وبعد ذلك من المؤكد أنني سألفت نظر مانشيني يستدعيني إلى قائمة منتخب «الأزوري».

وأضاف: صحيح أن روبرتو لديه رجاله ومجموعته، إلا أنني في حاجة إلى أن أعرف أن هناك كأس عالم، حتى أظل أحلم بأن أكون في قائمة منتخب بلادي.

ويرجع تاريخ آخر مباراة لعبها بوفون لمنتخب بلاده، إلى شهر مارس 2018، وكانت مباراة ودية ضد منتخب الأرجنتين، وانتهت بفوز «التانجو» 2-صفر، وكانت بعد خروج إيطاليا من تصفيات كأس العالم 2018، حيث أخفق الفريق الإيطالي في تخطى عقبة منتخب السويد في الملحق الأوروبي وخسر في الذهاب صفر-1، وتعادل سلبياً في العودة، ليحرم للمرة الأولى منذ حوالي 60 سنة من المشاركة في نهائيات المونديال.

وبوفون المولود في 28 يناير1978، شارك في 5 بطولات كأس عالم أعوام 1998و2002 و2006 و2010 و2014، ويحلم بالمشاركة للمرة السادسة في مونديال 2022.

ولعب بوفون حتى الآن أكثر من 1100 مباراة رسمية، وفاز بالدوري الإيطالي 8 مرات وبالكأس 3 مرات، و5 سوبر إيطالي، ولعب مع المنتخب 176 مباراة دولية.