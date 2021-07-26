16 إصابة جديدة بـ «كورونا» في «الأولمبياد»

طوكيو (د ب أ)

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو عن تسجيل 16 إصابة جديدة بـ «كوفيد - 19» مرتبطة بالألعاب، وقالت اللجنة في تحديث لها إن ثلاثة رياضيين من بين المصابين الجدد الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

ولم تشر اللجنة إلى هوية الرياضيين المصابين، لكنها قالت إنهم ليسوا من سكان اليابان.

وتشير أحدث الأرقام إلى أن إجمالي عدد فحوصات «كوفيد - 19» المرتبطة بالأولمبياد، والتي كانت نتيجتها إيجابية، بلغ 148 شخصاً منذ أول يوليو الجاري.

وتخضع منطقة طوكيو لحالة الطوارئ من الدرجة الرابعة بسبب تفشي فيروس كورونا طوال فترة إقامة الألعاب الأولمبية.