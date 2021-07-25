طرح تذاكر جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا-1»

الرياض (د ب أ)

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، وبالتنسيق مع الاتحاد المحلي للسيارات والدراجات النارية، اليوم، طرح تذاكر حضور سباق جائزة السعودية الكبرى لسباقات سيارات فورمولا-1.

ويقام سباق جائزة السعودية الكبرى، ضمن بطولة العالم للمرة الأولى داخل المملكة، في الفترة من الثالث حتى الخامس من ديسمبر القادم، على كورنيش مدينة جدة.

وتقرر طرح 40% من التذاكر الخاصة بحضور السباق المرتقب، على أن تكون هذه النسبة قابلة للزيادة في المستقبل، وفق التحديثات التي ترد للجنة المنظمة للسباق من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك حرصاً على مراعاة جميع معايير الصحة والسلامة لجميع الجماهير والسائقين والإداريين والمشاركين، فيما سيكون حجز وبيع التذاكر الخاصة بالسباق متاحاً الآن إلكترونياً.

ويبدأ سعر تذاكر المنصة الرئيسة من 1800 ريال سعودي للحزمة الكاملة، حيث سيستمتع حاملو التذاكر بالإطلالة المميزة على خطي البداية والنهاية، والمنطقة فائقة السرعة في القسم الأخير من الحلبة عند المنعطفين 26 و27، إذ تتخطى سرعة السيارات عند المنعطفين حاجز الـ322 كيلو متراً/ ساعة.

كما يمكن لمشجعي الفورمولا- 1 زيارة نادي البادوك، للاستمتاع بنهاية أسبوع في حلبة كورنيش جدة في مبنى مرائب الصيانة والفرق، ويستطيع حاملو تذاكر نادي البادوك مشاهدة السائقين وأساطير تلك الرياضة من جهة، ومشاهدة منطقة الصيانة وشبكة الانطلاق، وكذلك حصص التجارب والسباق من جهة أخرى.

وسيتمكن حاملو التذاكر من متابعة بطولة العالم للفورمولا- 1، مع عدد من النشاطات الترفيهية والمهرجانات وحفلات الموسيقى المصاحبة، والتي ستقام حول الحلبة، وفي منطقة المشجعين طوال نهاية الأسبوع بشكل مباشر.