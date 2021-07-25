رونالدو يعود إلى تورينو وإدارة يوفنتوس تحسم مصيره

روما (أ ف ب)

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ظهر اليوم إلى تورينو استعداداً لمعاودة تدريباته مع فريقه يوفنتوس، وذلك تزامناً مع تأكيد إدارة النادي الإيطالي ببقائه رغم التقارير التي تتحدث عن إمكانية رحيله.

وحطت طائرة رونالدو الخاصة في مطار كاسيلي ظهر اليوم، وذلك تمهيداً للالتحاق بتمارين الفريق غداً «الاثنين» في كونتيناسا.

ورغم ما يُشاع عن إمكانية رحيله عن عملاق تورينو بحثاً عن مغامرة جديدة قد تقوده إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بحسب التقارير، يبدو ابن الـ36 عاماً جاهز لبدء موسمه الرابع مع «السيدة العجوز»، وهذا ما أكده نائب رئيس النادي النجم التشيكي السابق بافل نيدفيد.

وقال نيدفيد لشبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية: رونالدو سيبقى معنا، وذلك بعد مباراة ودية استعدادية فاز بها يوفنتوس على تشيزينا 3-1 بقيادة مدربه «الجديد القديم» ماسيميليانو أليجري العائد للإشراف على الفريق بعد تجربة مخيبة مع نجمه السابق أندريا بيرلو انتهت بالتنازل عن لقب الدوري المحلي لصالح الغريم إنتر بعدما احتكره «بيانكونيري» طيلة تسعة مواسم متتالية.

وقال نيدفيد: رونالدو سيعود إلى التدريبات وسيبقى معنا للموسم المقبل الذي يبدأه يوفنتوس في 22 أغسطس حين يحل ضيفاً على أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري المحلي.

وسبق لنيدفيد نفسه أن أفاد في منتصف الشهر الحالي أن النجم البرتغالي، المتوج بلقب هداف كأس أوروبا رغم خروج بلاده من ثمن النهائي وتنازلها عن اللقب القاري، لم يُظهِر أي مؤشر على رغبته في الرحيل.

قال اللاعب الدولي السابق: كريستيانو في إجازة، ليس لدينا أي مؤشر من محيطه بأنه يريد الرحيل، ننتظر عودته في 25 يوليو كما هو مقرر. وما زال «سي آر7» مرتبطاً مع عملاق تورينو لموسم إضافي، وهو الذي انضم إليه عام 2018 قادماً من ريال مدريد الإسباني، لثلاثة مواسم.

حامت الشكوك حول مستقبل أفضل لاعب في العالم خمس مرات بعدما فشل يوفنتوس في الاحتفاظ بلقبه بطلاً لـ«سيري أ»، وخروجه من دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليعود ويخطف بشق الأنفس في المرحلة الأخيرة بطاقة التأهل إلى المسابقة القارية الأم بحلوله رابعاً، مكتفياً بإحراز الكأس المحلية.