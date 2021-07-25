قائد ألمانيا يطلب الزواج «فضائياً»!

يوكوهاما (د ب أ)

تقدم ماكس كروس، قائد منتخب ألمانيا، المشارك في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو، بطلب للزواج من صديقته ديلارا، خلال مقابلة تلفزيونية أجريت معه عقب فوزه منتخب «الماكينات» على نظيره السعودي اليوم.

وأخذ كروس (33 عاماً) الميكروفون من مذيعي محطة (أيه آر دي) التلفزيونية الألمانية، وأظهر قميصاً مكتوباً عليه وجلس على ركبتيه بعد الفوز المثير 3-2 على المملكة العربية السعودية في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بمنافسات كرة القدم.

وقال كروس مبتسماً: لقد كنا سويا منذ بضعة أشهر، سنة في الواقع، ووجه اللاعب حديثه لصديقته المتواجدة حالياً في ألمانيا على أمل مشاهدتها اللقاء، حيث قال: إذا كنت تستطيعي قراءة هذا، أسألك إذا كنت تريدين أن تصبحي زوجتي؟

وأوضح كروس، مهاجم فريق يونيون برلين الألماني، أنه خطط لهذه الخطوة في البداية، بعد تسجيله هدفا في أولمبياد طوكيو، لكنه لم يكن متأكدا مما إذا كان سيهز الشباك في تلك المنافسات من عدمه.

ورغم تسجيل المنتخب الألماني 5 أهداف في أول جولتين بمنافسات الكرة في الأولمبياد، عجز كروس عن التسجيل خلالهما.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث حاليا في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، حيث يتعين عليه الفوز على منتخب كوت ديفوار في الجولة الأخيرة للمجموعة، من أجل بلوغ الأدوار الإقصائية.