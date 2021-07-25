بتوجيهات منصور بن زايد .. اتحاد كرة القدم يستضيف معسكر منتخب السودان

بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. يستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم معسكر منتخب السودان الوطني لكرة القدم خلال الفترة من 20 إلى 27 أغسطس المقبل وذلك ضمن إطار تحضيرات "صقور الجديان" لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأكد اتحاد الإمارات لكرة القدم حرصه على توفير كل أسباب النجاح للمعسكر الذي سيقام في دبي من مقر اقامة ومواصلات وملعب وصالة تدريب وملعب لإقامة المباراتين الوديتين اللتين من المقرر أن يخوضهما المنتخب السوداني أثناء فترة المعسكر إلى جانب تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد واجراء الفحوصات اللازمة لأعضاء بعثة منتخب السودان من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين.

وتأتي الاستضافة تأكيداً للعلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات بما فيها المجال الرياضي ولعبة كرة القدم تحديداً حيث سبق أن استضافت الإمارات العديد من معسكرات الفرق والمنتخبات السودانية والفعاليات الكروية أهمها مباراة الكلاسيكو السوداني بين فريقي الهلال والمريخ بإستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي عام 2018 تحت شعار "لقاء الأشقاء على أرض الوفاء" وشهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً من محبي الكرة السودانية.







