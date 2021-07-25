دورتموند يقترب من صفقة «الهولندي الدولي»

دورتموند (د ب أ)

اقترب نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم من إتمام صفقة ضم الهولندي الدولي دونيل مالين.

وأفادت معلومات بأن لاعب نادي أيندهوفن وصل إلى معسكر تدريب دورتموند في مدينة باد راجاتس السويسرية اليوم.

وسيخضع مالين (22 عاماً) في الأيام المقبلة لفحص طبي وسيجري اختبارين للكشف عن كورونا قبل أن يتمكن من الانضمام إلى تدريب الفريق الألماني.

ومن المنتظر أن يسد مالين الثغرة التي خلفها رحيل جادون سانشو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون يورو. وترددت أقوال إن مالين وقع عقداً لمدة خمسة أعوام مع دورتموند وأن قيمة صفقة انتقاله بلغت نحو 30 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت المحتملة.

يذكر أن المهاجم الذي يتميز بالسرعة سجل في الموسم الماضي 27 هدفاً لصالح أيندهوفن وساعد على إحراز عشرة أهداف في 45 مباراة تنافسية خاضها مع النادي الهولندي.

ويشغل النرويجي الدولي إيرلينج هالاند مركز رأس الحربة الذي يفضله مالين، ولهذا السبب فإن من المحتمل أن يضطر مالين إلى اللعب في الجناح أو أن يلعب إلى جوار هالاند كرأس حربة ثان.

