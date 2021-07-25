الإنتر يفكر في بيع هدافه!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن كان نادي إنتر ميلان الإيطالي يرفع شعار: «لا لبيع لوكاكو»، إذا به يتراجع هذا الصيف وينفتح على فكرة الاستغناء عن نجمه البلجيكي الهداف روميلو لوكاكو، ولكن بمقابل مادي كبير، من أجل مواجهة الصعوبات المالية التي تواجه النادي، نتيجة تفشي جائحة كوفيد -19 على امتداد أكثر من عامين.

وذكرت صحيفة توتو سبورت أن «النيراتزوري» على استعداد لبيع نجم خط هجومه وهدافه، إذا ما حصل على مبلغ 120 مليون يورو مقابل بيعه، وهو بالمناسبة أعلى سعر للاعب في تاريخ النادي.

وكان الإنتر باع ظهيره الأيمن المغربي أشرف حكيمي هذا الصيف لنادي باريس سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو، من أجل تخفيض العجز في ميزانيته، وترددت وقتها أنباء تفيد بإمكانية رحيل لوكاكو أيضاً.

وقالت الصحيفة إنه إذا كان الإنتر لا يمانع رحيل لوكاكو، فإن اللاعب نفسه لا يفكر حتى الآن في اتخاذ هذه الخطوة بحثاً عن تحد جديد، إذ أكد وكيله أن لوكاكو لا يسعى إلى تغيير ناديه هذا الصيف، في حين أن الأنباء التي ترددت مؤخراً تشير إلى إمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي، وأن تشيلسي ومانشستر سيتي يسعيان للحصول على توقيعه، إذ أن كلاً من الألماني توماس توخيل المدير الفني للبلوز، والإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي يبحثان حالياً عن رأس حربة هداف، ولوكاكو خير نموذج لهذا النوع من الهدافين، الذي أصبح عملة نادرة.

ويتمتع لوكاكو الهداف التاريخي لمنتخب «الشياطين الحمر» البلجيكي، بسمعة طيبة في إنجلترا، حيث سبق له اللعب لأندية ويستهام وإيفرتون ومانشستر يونايتد، وحقق إنجازات كبيرة في إنجلترا، وسجل أكثر من 100 هدف في أندية الصفوة الإنجليزية.