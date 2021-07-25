«أبيض الشباب» يكثف تحضيراته في معسكر صربيا

بلجراد (الاتحاد)

يُواصل منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001 سلسلة تدريباته اليومية، ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا، استعداداً للبطولات الكروية المقبلة التي سيشارك فيها آسيوياً وعربياً وخليجياً.

ويؤدي «أبيض الشباب» تدريباته اليومية بقيادة الإسباني فرانك أورتيجا بمشاركة 25 لاعباً هم: سيف الزعابي، مهير الكتبي، حسن المحمدي، عبدالرحمن عادل، ضاري المازمي، عامر إبراهيم، عبدالعزيز البلوشي، خليفة يوسف عتيق، عبدالله راكان، محمد المازمي، أحمد الراشدي، علي عبدالرسول، شهاب لشكري، محمد عيسى، عبدالله الرميثي، منصور المنهالي، خالد البلوشي، مبارك أحمد، عبدالرحمن علي، ياسر البلوشي، حمدان حميد، نواف سالم، بدر ناصر، مبارك طارق، وعبدالله الحمادي.

وخاض منتخبنا عدداً من التجارب الودية أمام فرق صربية مختلفة بهدف الوقوف على مستويات اللاعبين وجاهزيتهم الفنية والبدنية ومدى استيعابهم لطريقة وأسلوب اللعب والنهج الذي يريده الجهاز الفني، الذي يحرص على وضع برنامج يتناسب مع هذه المرحلة التي تسبق انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأكد عبدالله سلطان عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية مشرف المنتخب أن المعسكر يسير بصورة إيجابية جداً من كافة النواحي، وأن هناك ارتياحاً تاماً من قبل الجهاز الفني عن مردود اللاعبين خلال الحصص التدريبية والتجارب الودية التي خاضها المنتخب، مشيراً أن المعسكر يأتي إكمالاً لبرنامج المنتخب الذي بدأ منذ فترة بهدف التحضير المبكر للاستحقاقات المقبلة.

وأشاد عبدالله سلطان بالدعم الذي تحظى به منتخباتنا الوطنية من قبل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، مؤكداً أن لجنة المنتخبات برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة، حرصت على وضع استراتيجية خاصة لجميع منتخباتنا الوطنية، وأن هناك متابعة مستمرة ودائمة لضمان تحقيق النتائج الإيجابية.