«الأولمبية الدولية» تحذر الرياضيين بسبب الكمامات

طوكيو (د ب أ)

حثت اللجنة الأولمبية الدولية الرياضيين على الالتزام باللوائح الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات، لدى وقوفهم على منصات التتويج، وذلك بعد صعود سباحات على منصة التتويج من دون ارتداء كمامات وسط تبادل العناق، عقب سباق 4× 100 متر تتابع حر للسيدات ومسابقات أخرى اليوم، في أولمبياد طوكيو.

وقال مارك أدامز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية اليوم: نطالب الجميع بالالتزام باللوائح، بصرف النظر عن هويتك. وأضاف: ليس من الرائع ارتداء كمامة، لكنه أمر لا مفر منه، سواء للرياضيين أو لأي شخص معني، ونتفهم مشاعر الحماس ونشعر بالرياضيين ولكن للأسف علينا جعل القواعد أكثر صرامة.

وظهرت سباحات فرق أستراليا وكندا والولايات المتحدة دون ارتداء كمامات أثناء صعودهن إلى منصة التتويج، في الوقت الذي أثارت فيه سباحات الفريق الأسترالي علامات الاستفهام بعد تصويرهن وهن على مسافة قريبة للغاية دون أدنى التزام بقواعد التباعد الاجتماعي وذلك بعد الفوز بالميدالية الذهبية، تزامناً مع تحسين الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الفريق.

لكن اللجنة الأولمبية الأسترالية ذكرت في بيان أن السباحات ومن بينهن برونتي وكات كامبل لم يرتكبن أي مخالفة.