«شطرنج الفجيرة» يُطلق المعسكر الافتراضي

الفجيرة (الاتحاد)

يدشن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، فعاليات المعسكر الصيفي الافتراضي، والذي يقام تحت عنوان: (صيفنا مهارات.. تحدٍ.. إتقان)، والذي يختتم في الخامس من أغسطس المقبل.

يتضمن المعسكر، فقرات نوعية عن تعليم الشطرنج، تأسيس الصغار وكيفية ممارسته، بالإضافة إلى محاضرات عن الخيل والرماية، وأخرى دينية وتحفيظ القرآن الكريم، والريادة والتميز في الشطرنج والاستخدام الأمثل لأدوات التخييم، والإعلام، وأنواع الخط العربي وأساسيات التصوير الفوتوغرافي وأساسيات وتاريخ الرسم، والحساب الذهني.

ويقام المعسكر الصيفي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي من خلال مركز شرطة الخيالة وأكاديمية شرطة دبي والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومجلس الفجيرة للشباب ومفوضية كشافة الفجيرة وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة ومعهد كامبردج البريطاني في الفجيرة.