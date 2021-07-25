فاسيوتوف.. «رباعية نادرة» في كأس الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

الحلم أصبح حقيقة للفارس جي أس فاسيوتوف وهو في نفس الوقت المالك، والمدرب، والمربي، حين حقق رباعية نادرة، وإنجازاً تاريخياً عندما ظفر على صهوة «وايرجيليون» بكأس الوثبة ستاليونز «جائزة ترافا»، بمضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو.

وتقام سلسلة سباقات الوثبة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة، لدعم ونشر السباقات العربية، بهدف دعم الملاك والمربين، محلياً ودولياً.

وتنافست 13 خيلاً، في سن ثلاث سنوات بعد انسحاب «باجويتا»، في السباق البالغ طوله 1800 متر، تنافست على جوائز مالية، وقدرها 5 آلاف يورو، ولم تكن مهمة الأبطال سهلة على الرغم من وجود كوكبة من الأبطال القوية.

ولكن «وايرجيليون» ذو اللون الرمادي، والمنحدر من نسل «أس أس موثيل» قدم عرضاً فاق التوقعات، حيث جاء فوزه بكل سهولة متفوقاً بفارق 3,5 طول عن منافسه «دراجادو لاس ميشلو»، بإشراف بي ناكونيشيلي، وقيادة نفس المدرب.

وسجل البطل ذو اللون الرمادي، زمناً وقدره 2:03:10 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المرشح الأول المهر «جابت الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، بإشراف جي كوزلويسكي، وقيادة أي تورجييف.

وأشادت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالإنجاز غير المسبوق الذي حققه المالك والمدرب والفارس والمربي جي أس فاسيوتوف في نفس الوقت، والذي يحدث للمرة الأولى في سباقات المهرجان العالمي.