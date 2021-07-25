عبدالله علي: انتظروا اكتمال صفوف «الزعيم»

العين (الاتحاد)

أشاد عبدالله علي، مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، بالتزام جميع أعضاء البعثة بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن برنامج الإعداد في معسكر الفريق الخارجي بإسبانيا، يمضي بالصورة المطلوبة.

ويتطلع مدرب الفريق سيرجي ريبروف إلى خوض عدة مباريات ودية خلال المرحلة المقبلة، سعياً للوقوف على مردود اللاعبين ومعالجة الأخطاء، الأمر الذي يعتبر جزءاً من البرامج التدريبية الخاصة بإعداد فريقه فنياً وبدنياً خلال فترة المعسكر، اتساقاً مع الإجراءات الاحترازية.

ورداً على سؤال حول رأيه في المباراة الودية الأولى للفريق بإسبانيا، قال: المؤكد أن الجهاز الفني حقق المكاسب المرجوة من إقامة المباراة الودية الأولى للفريق بمعسكر إسبانيا، والتي انتهت بفوز جامعة مرسية بهدف دون رد، وذلك بغض النظر عن نتيجة المباراة، لأن النتائج في المواجهات الودية ليست معياراً لتقييم وضع الفريق.

وأكمل: حرص المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، على إقامة المباراة في الفترة الصباحية اتساقاً مع برنامجه الإعدادي المكثف على فترتين صباحية ومسائية، حتى يعتاد الجميع على اللعب في أجواء مختلفة وفترات زمنية متباينة، وقد منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين المتواجدين في المعسكر، ومن الجيد في مباراة اليوم عدم تعرض أي لاعب في قائمة الفريق للإصابة.

وختم: المرحلة الحالية معنية برفع معدل اللياقة البدنية، وذلك وفقاً للبرامج التدريبية التي اعتمدها الجهاز الفني للاعبي الفريق في إسبانيا، والمؤكد أن هناك مكاسب فنية من المباراة الودية قد وقف عليها المدرب، وبعد اكتمال الصفوف وعودة المصابين سيتضح شكل الفريق بصورة أفضل بكل تأكيد.