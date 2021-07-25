جريزمان يحدد شرط الرحيل عن «البارسا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يمانع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مغادرة ناديه الحالي برشلونة هذا الصيف، ولكن بشرط واحد هو أن يعود إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد.

هذا ما كشفت عنه صحيفة «سبورت» الموالية للنادي «الكتالوني»، وقالت إن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، يعرف جيداً ما يريده، في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة للتخلص منه.

وأضافت الصحيفة أن جريزمان أوضح لمسؤولي «البارسا» أنه يوافق على الرحيل، ولكن بشرط العودة إلى أتلتيكو، والمشكلة التي تحول حتى الآن دون إتمام هذه الصفقة هي أن «البلاوجرانا» و«الروخي بلانكوس» لم يتوصلا بعد إلى اتفاق، وهذا ما يثير قلق إدارة برشلونة، على حد قول الصحيفة.

وتابعت قائلة إن البارسا كان يفضل بيع جريزمان أو إعارته مع خيار بالشراء، إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي أو الدوري الإيطالي، حتى لا يدعم منافساً مباشراً له في الدوري الإسباني، ولكن النجم الفرنسي يتمسك بشرطه، بل إنه على استعداد أيضاً لخفض راتبه من أجل الانضمام إلى أتلتيكو مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف جريزمان أجبر مسؤولي «البارسا» على تجميد مفاوضاتهم مع عدد من الأندية الأوروبية خارج إسبانيا، كما دفعهم إلى توجيه رسالة حاسمة لمسؤولي أتلتيكو، مفادها أنهم لن يخفضوا سعر جريزمان، وأن الصفقة التبادلية بين جريزمان وساؤول نيجيز، فشلت لأن الراتب الذي يطلبه هذا اللاعب الإسباني مرتفع جداً ولا يتناسب مع ميزانية النادي، الذي يبحث عن توفير كل «سنتيم» من أجل إعادة التوازن إلى إجمالي رواتب اللاعبين.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن الموقف بين الجانبين يتعقد أكثر، وقد يدوم طويلاً لأن جريزمان وأتلتيكو يعرفان جيداً إن الوضع في مصلحتهما، إذ يتعين على برشلونة أن يخفض جملة الرواتب قبل يوم 31 أغسطس المقبل، موعد انتهاء «الميركاتو» الصيفي.