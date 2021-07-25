الجندوبي يرد على «تأشيرة بريطانيا» بالإنجاز الأولمبي

مراد المصري (دبي)

لم يكن فوز التونسي محمد خليل الجندوبي بالميدالية العربية الأولى في أولمبياد طوكيو بعدما حقق فضية وزن 58 كجم في التايكواندو، مفاجأة، وإنما تتويج لمسيرة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، لكنه كبير بإنجازاته المتتالية والمحطات التي مهدت دربه نحو المجد الأولمبي.

حرمت بريطانيا التونسي محمد خليل الجندوبي من المشاركة في بطولة العالم للتايكواندو في عام 2019 بعدما رفضت منحه التأشيرة، ليعود من الباب الواسع في طوكيو بحصد ميدالية فضية هي الأولى عربياً.

أصبح الجندوبي أصغر رياضي تونسي يحقق ميدالية أولمبية بعمر 19 عاماً، وهو الذي نجح في المحاولة الأولى بمشاركاته الأولمبية.

بدأ التونسي محمد خليل الجندوبي مسيرته الرياضية منذ سن الخامسة، بفضل والده الذي كان مدرباً للتايكواندو وحاصلاً على الحزام الأسود ولديه قاعة رياضية متخصصة في ألعاب الدفاع عن النفس.

الجندوبي بدأ بحصد الإنجازات منذ سن السادسة عشرة، عندما حقق الميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب في الأرجنتين في عام 2018.

توج الجندوبي بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في المغرب عام 2019، ثم كرر نفس الإنجاز بالفوز بالذهبية في البطولة الإفريقية للتايكواندو في السنغال هذا العام.