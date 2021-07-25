شبكة تلفزيون كورية تعتذر عن التغطية «غير الملائمة» لحفل افتتاح الأولمبياد

مراد المصري (دبي)

اعتذرت شبكة تلفزيون «أم بي سي» الكورية الجنوبية عن التغطية غير الملائمة لحفل افتتاح أولمبياد طوكيو، من خلال الصور والتعليقات التوضيحية التي ظهرت على الشاشة أثناء دخول وفود الدول المشاركة، مثل صورة البيتزا مع إيطاليا، وصورة انفجار مفاعل تشرنوبيل مع أوكرانيا، والاضطرابات المدنية في هايتي وغيرها.

قامت القناة بوضع صورة البيتزا للتعريف عن إيطاليا وسمك السلمون للنرويج ومفاعل تشيرنوبيل مع أوكرانيا والإضرابات المدنية في هايتي، كما قامت القناة بعرض ملصق ترويجي لعملة «بيتكوين» في لحظة دخول وفد السلفادور بشكل غريب.

كانت بعض التسميات مفاجئة مثل وصف جزر مارشال أنها موقع تجارب نووي سابق لأميركا، ونشر صور عن الحرب الأهلية في سوريا عند دخول الوفد المشارك. أصدرت الشبكة التلفزيونية اعتذاراً للمشاهدين، ووعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا يتكرر هذا الخطأ مرة أخرى.