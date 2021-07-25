الحفناوي.. ذهبية تونسية في «يوم الجمهورية»

طوكيو (أ ف ب)

في يوم عيد الجمهورية، أهدى ابن الثامنة عشرة أيوب الحفناوي تونس أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، عندما توّج اليوم في سباق 400 م حرة محققاً مفاجأة ضخمة، ليسير على خطى مواطنه أسامة الملولي.

خطّ الحفناوي مساراً خاصاً به، بعدما تألق في البطولات الفرنسية على مسافتي 400 م و800 م حرة، وفي طوكيو، سجّل 3:43.36 دقائق، محققاً ثالث أفضل توقيت هذه السنة، متقدّما على الأسترالي جاك ماكلافلين بفارق 0.16 ثانية والأميركي الشاب كيران سميث بفارق 0.58 ثانية.

ارتبط اسم الحفناوي كثيراً باسم الملولي (37 عاماً)، المعروف بتألقه في عدّة سباقات، فقد توّج في سباق 1500 م في أولمبياد بكين 2008 وماراثون 10 كلم سباحة في لندن 2012، كما كان من المتوجين في بطولة العالم في سباقي 400 و800 م حرة.

وفيما أثير جدل حول تصريحات أخيرة للملولي لعدم جواز مقارنته بالحفناوي، قال السباح المخضرم في مقابلة مع إذاعة «إي أف أم» الشهر الجاري: لا يجب مقارنة أي رياضي بآخر, حتى مقارنتي مع الأسطورة الأميركية مايكل فيلبس لا تجوز، كل رياضي له ميزاته.

لكن الملولي، المشارك في الدورة الحالية في ماراثون المياه المفتوحة، أشاد بموهبة الحفناوي، معتبراً أنه سيكون خليفته، وقال: يخوض مسيرة مميزة، سعيد لتمرير الشعلة له، مرّ أيوب بظروف صعبة كونه اضطر للتخلي عن دراسته كي يحقق الإنجازات في السباحة، كانت مخاطرة لمستقبله، أتمنى أن يحصل على توازن نفسي ومالي.

وعن اقتدائه بالملولي المشارك أيضاً في طوكيو، يقول الحفناوي: أسامة أسطورة، أتمنى أن أصبح مثله. وهذه خامس ذهبية لتونس في تاريخها بعد تتويج العدّاء محمد القمودي في 5 آلاف م عام 1968، والملولي مرتين في 2008 و2012، والعداءة حبيبة لغريبي في 3000 م موانع في لندن 2012.

بدأ الحفناوي، المنتسب لنادي الترجي التونسي، مشواره مع عالم السباحة بعمر السادسة، بفضل والده، كان والدي رياضياً، لاعب كرة سلة، وجّهني لخوض السباحة لأنها مفيدة من الناحية الصحية وتبني جسدك بشكل جيد.

وتابع: كنت أعيش بهدوء ومع الوقت اكتسبت الثقة، في آخر سنتين، بدأت أحصد الألقاب العربية والأفريقية وأصبحت بطلاً في فرنسا. وعن خوضه المنافسات خارج بلاده، أضاف: من حقي كأجنبي المشاركة في بطولة فرنسا، وكان هدفي التأهل إلى أولمبياد طوكيو، في البداية كانوا ينظرون إليّ بطريقة فوقية وأثبت لهم قدراتي بعد ذلك.

وأشار الاتحاد التونسي للسباحة نهاية العام الماضي إلى أن الحفناوي يدرس بالمعهد الرياضي الفرنسي بيار دو كوبرتان ويتدرب بتونس تحت إشراف المدربين سامي عاشور وجبران الطويلي.