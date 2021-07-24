الجندوبي: تدربت كثيراً من أجل هذا الحلم

طوكيو (د ب أ)

أكد التونسي محمد خليل الجندوبي أن حصوله على الميدالية الفضية في منافسات التايكوندو لوزن أقل من 58 كجم للرجال بأولمبياد طوكيو، جاء نتيجة التدريبات القوية والمجهود الكبير الذي بذله قبل انطلاق منافسات دورة الألعاب.

وخسر الجندوبي في النهائي أمام الإيطالي فيتو دياكلا بنتيجة 12-16.

وقال الجندوبي في تصريحات عقب حصوله على الميدالية الفضية: كنت واثقاً من حصولي على ميدالية في أولمبياد طوكيو خاصة وأنني تدربت بقوة وبتركيز كبير من أجل تحقيق هذا الحلم.

وأضاف: كنت آمل أن أحصد الميدالية الذهبية ولكن للأسف لم أتمكن من تحقيقها، ومع ذلك ما زلت سعيداً بحصولي على الميدالية الفضية، وهدفي في المستقبل هو الفوز ببطولة العالم المقبلة، التي ستقام في يناير، بالإضافة لتحقيق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وأهدى الجندوبي الميدالية الفضية لوالده، وقال: أهدي هذه الميدالية لوالدي لأنه كان يدعمني دائماً وآمن بي وكان مصدراً لإلهامي.